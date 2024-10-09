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        Haberler Gündem Güncel Edremit'te ele geçirildi: 2 bin 400 litre | Son dakika haberleri

        Edremit'te 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi: Uzmanından sahtecilik açıklaması

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağında sahtecilikle ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:38
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        Edremit'te ele geçirildi: 2 bin 400 litre
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre, jandarma ekipleri, bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde edilen karışımın zeytinyağıymış gibi piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

        SAHTE ZEYTİNYAĞI VE BAL ELE GEÇİRİLDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA
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        İlçe merkezindeki bir adreste yapılan aramalarda 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ve 15 kilogram bal ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        "TÜKETİCİNİN ANLAMASI ÇOK GÜÇ"

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, yaptığı açıklamada, tüketicilerin taklit ve tağşiş ürünleri anlamasının çok güç olduğunu söyledi.

        PLASTİK BOYA KOKAN ÜRÜNLERE DİKKAT!

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli mücadele verdiğini anlatan Kıvrak, "Tüketiciler özellikle plastik boya kokan ürünlerin içerisinde mutlaka başka bir şey olduğunu düşünsünler. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak önemli. Kara yolu kenarlarından veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde taklit ve tağşiş ürün satın alma ihtimali yükseliyor" ifadesini kullandı.

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        #yerel haberler
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        #bal
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