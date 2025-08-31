Edson Alvarez: Ben de katkı sağlamaya geldim

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Edson Alvarez, galibiyeti değerlendirdi.

Meksikalı futbolcu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BEN DE KATKI SAĞLAMAYA GELDİM"

Edson Alvarez, "Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak." sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Edson Alvarez, "Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır." dedi.