EFES-2026 Tatbikatında topçu ve havan atışları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı'nda topçu ve havan atışları eğitimi yapıldığını bildirdi
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 01:08 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında topçu ve havan atışları eğitimi yapıldığı belirtildi.
Atışların, Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde icra edildiği kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ