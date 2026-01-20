Habertürk
        "Efes'in Sırrı", gişenin galibi oldu

        "Efes'in Sırrı" filmi büyük bir ilgi gördü. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonu 102.830 kişi tarafından izlenerek gişenin galibi oldu

        Giriş: 20.01.2026 - 21:44 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:44
        Gişenin galibi oldu
        Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı" filmi büyük bir ilgi gördü. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonu 102.830 kişi tarafından izlenerek gişenin galibi oldu.

        Oyuncuların katılımıyla düzenlenen özel gösterimlerde İstanbul’da; Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi ve Nazlı Yağcı, Ankara’da ise Lina Çetinkaya salonu dolduran izleyiciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Gösterim alanında uzun kuyruklar oluşurken, sinemaseverler oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Sevenleriyle bir araya oyuncular fotoğrafların ardından bol bol sohbet edip imza dağıttı. Yoğun katılımın olduğu özel gösterimler, coşkulu ve renkli anlara sahne oldu.

