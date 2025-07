Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

İşte Ala'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bu saldırının temel amacı buralarda hassas hedeflere, kalbine saldırdı. Arka planına bakmak lazım. Burada bir amacı var. Suriye'yi ve etrafındaki ülkeleri itibarsızlaştırma hedefi. Şu anda Şam konuşuluyor Gazze konuşulmuyor. Gazze görüşmeleri yine akamete uğradı. Yine sonuç alınacakken Şam'a saldırdı. İsrail ilk kurulduğunda toprakların yüzde 6'ına şuan ise yüzde 80'nine sahip. Batı Şeria'da yaptıklarını Gazze'de yapmaya başladı. İsrail'in bölgede orta ve uzun vadeli projeleri var. İstikrarsızlaştır, işgal et ve ilhak et projesi uyguluyor. Netanyahu hükümeti şiddet kullanmada aceleci davranıyor.

Burada içerdeki sıkışıklığını ortadan kaldırmak için dışarıya saldırıyor. Diplomatik çukur kazıyor. İşbaşındaki hükümet radikal bir hükümet. Uzun zamandır aynı şeyleri yapıyor. Sürekli saldırı olmayacağını bilmeyen yönetim olamaz. İran'la da görüşmeler yapılıyordu. Gazze konusunda anlaşma oldu olacak derken, Netanyahu Gazze anlaşması istemiyor. Sürekli çatışma ile yürütülemez bir ülkenin varlığı. Uluslararası sistemin de değişime ihtiyacı var.

15 TEMMUZ FETÖ DARBE GİRİŞİMİ

Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye ve bütün bir sisteme karşı harekete geçmelerinin miladı da "one minute'dir. One Minute'den sonra o yıl içerisinde o ihanet şebekesi hemen dosya açıyor, deliller uyduruyor, uydurulmuş delilleri biriktirmeye başlıyor sayın Cumhurbaşkanımızı da tam hedefe koyarak. Bu da nasıl içerde bir maşa olduklarını nasıl dışarıdan kontrol edildiklerini ortaya koyuyor. Dışardan da kimin yönettiğini ortaya koyuyor. One Minute'den sonra harekete geçmeleri fotoğrafı ortaya koyuyor.

7 Şubat'ta MİT operasyonuna geçti bu FETÖ'cüler. MİT'i çökertmeye çalıştılar. Ve daha sonraki gelişmeleri biliyoruz. Gezi olaylarında, 6-8 Ekim olaylarında içeriden nasıl bir ihanet içerisinde hareket ettiklerini gördük. Daha sonra 17-25 yargı ve emniyetin içerisine yuvalanmış bu ihanet şebekesinin elemanlarının nasıl seçilmiş hükümete karşı darbe planı ve girişiminde bulunduğunu hep beraber yaşadık.

"TÜRKİYE SURİYELİLEŞTİRİLMEK İSTENDİ"

Bu 15 Temmuz'un ihanet şebekesinin aslında başından beri 15 Temmuz'un da nihai hedefinin Türkiye'nin tam anlamıyla Suriye'ye çevirmek olduğunu gördük. O dönemin Suriye'sine. Savaş demek, kargaşa demek, devleti çökertmek demek. Bu başarılı olsaydı Allah muhafaza şimdi böyle ihanet şebekesinin yönetimine Türkiye razı olur mu? Ama yönetimi ele geçirselerdi, iç savaş, kalkışma alın size Suriye. Çünkü buna tahammül edemezdi bu millet. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu dönüm noktası oldu. Ve milletimiz güvendiği için liderine, iradesinin arkasında durdu ve sokağa çıktı. Ve milletimiz güvendiği için liderine iradesinin arkasında durdu ve sokağa çıktı. Orada milletimiz durdu, lider önlerinde durdu, dirayetini ortaya koydu. Onlar milletimizi sokakta bombaladılar. TBMM devletin kalbidir milletin kalbidir. Sistemin kalbini bombaladılar. Diğer tarafta da külliyeyi de bombaladılar. Ama sonuç alamadılar. Milletin o çağrıyı dinlemesi her şeyi değiştirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimizi hürmetle anıyoruz.