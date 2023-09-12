'Efsane'nin setinde yangın çıktı 'Efsane' filmi için çekimlerinin gerçekleştirildiği Çorum'daki sette yangın çıktı. Yangında kullanılan öküzlerden biri telef oldu

Yapımcılığını Aytaç Medya'nın yaptığı, senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği 'Efsane' filminin çekimlerinin gerçekleştirildiği Çorum'daki sette yangın çıktı. Yangında kullanılan öküzlerden biri telef oldu.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yanı sıra Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi oyuncuların yer aldığı 'Efsane'nin yapımcısı konuyla ilgili açıklamada bulundu.