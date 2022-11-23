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Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

Dünya film tarihinde canlandırılan bazı roller, bugün bile unutulmaz konumunu koruyor. Genelde bu rollerin, oyuncularla çok iyi eşleştiğini düşünüyoruz ancak ilginçtir ki olayın perde arkası hiç de öyle değil. İkonik olarak tanımladığımız bu rollerin ilk sahipleri aslında başka birileri... Onlar teklifleri geri çevirince, film sektörü yeniden şekillenmiş. Şimdi geriye dönüp bakınca belki de en iyisi bu olmuş diyebiliriz...

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  • Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

    RACHEL MCADAMS - THE DEVIL WEARS PRADA

    Dünyanın ikonik filmleri arasında yer alan The Devil Wears Prada filmindeki Andy rolü için ilk teklif McAdams'a gitmişti. Ancak aktris, teklifi üç kere geri çevirince unutulmaz rolün sahini Anne Hathaway oldu. 
  • Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

    JOHN TRAVOLTA - FORREST GUMP

    Forrest Gump rolüyle gönüllere taht kuran Tom Hanks, aslında ilk tercih değildi. Rol, önce Travolta'ya gitmişti ancak John, o zamanlar Ucuz Roman filminde oynamak için teklifi geri çevirdi. Aktör, 2007 yılında MTV'ye verdiği bir röportajda, Ucuz Roman filminin de en az Forrest Gump kadar başarılı olduğunu ve rolü çevirdiği için pişman olmadığını söyledi.
  • Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

    JACK NICHOLSON - THE GODFATHER 

    Jack Nicholson, 2004 yılında verdiği bir röportajda The Godfather filminin büyük ses getireceğini bilmesine rağmen Michael Corleone rolünü geri çevirdiğini söylemişti. Aktör, bu rol için uygun kişi olduğunu düşünmüyordu. Böylece efsanevi rol, Al Pacino ile hayat bulmuştu.
  • Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

    BRAD PITT - MATRIX

    Brad Pitt, 2020 Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'nde Matrix filmindeki Neo rolü için gelen teklifi geri çevirdiğini itiraf etmişti. Neo rolü daha sona Keanu Reeves'a teklif edildi ve Neo, unutulmaz bir karakter olarak sinema tarihine adını yazdırdı.
  • Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

    CLAIRE DENIS - TITANIC

    Claire, verdiği bir röportajda Titanik filminde Rose karakterini oynaması için gelen teklifi neden reddettiğini anlatmıştı. Denis ve Leonardo DiCaprio'nun birlikte rol aldığı Romeo ve Juliet filminden sonra yapımcılar onları tekrar bir araya getirmeyi planlıyordu. Aktris, filmin büyük bir patlama yaratacağını bildiğini ancak tekrar bir araya gelmenin doğal olmadığını düşünmüştü.
  • Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

    REESE WITHERSPOON - SCREAM

    Scream filmi için ilk düşünülen isim Reese Witherspoon olmuştu ancak aktrist teklifi geri çevirdi. Ardından, rol için Drew Berrymore'a gidildi ancak o da teklifi geri çevirince, Sidney Prescott rolü Neve Campbell tarafından canlandırıldı.

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