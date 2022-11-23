Efsane olmuş film rollerini geri çeviren ünlüler! Her şey çok farklı olabilirdi...

JOHN TRAVOLTA - FORREST GUMP

Forrest Gump rolüyle gönüllere taht kuran Tom Hanks, aslında ilk tercih değildi. Rol, önce Travolta'ya gitmişti ancak John, o zamanlar Ucuz Roman filminde oynamak için teklifi geri çevirdi. Aktör, 2007 yılında MTV'ye verdiği bir röportajda, Ucuz Roman filminin de en az Forrest Gump kadar başarılı olduğunu ve rolü çevirdiği için pişman olmadığını söyledi.