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EFT ve Havale nedir, EFT ve Havale arasındaki farklar nelerdir? EFT Hangi saatlerde yapılır?

Bankalar arasında yapılan para gönderme seçeneklerinden birisi EFT'dir. İnternet bankacılığı hesaplarından EFT ya da havale yöntemi ile bankacılık işlemlerini zaman kaybetmeden ve sıra beklemeden yapan vatandaşlar bu işlemlerin hangi saatler arasında yapılacağı konusunda cevap arıyorlar. Peki, EFT ve havale nedir? EFT hangi saatlerde ve nasıl yapılabilir? İşte detaylar…

EFT ve Havale nedir? EFT ve Havale arasındaki farklar nelerdir? Hangi saatlerde yapılır?

EFT NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir bankadan başka bir bankaya para aktarmak istediğinizde EFT işlemini kullanabilirsiniz. EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30’da bitmektedir.

HAVALE NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Havale, banka müşterilerinin kendi hesapları arasında veya aynı bankaya ait farklı şubeler arasında para gönderme işlemi olarak tanımlanıyor.

Gönderici tarafın ve alıcı tarafın farklı olduğu EFT işlemlerinin aksine havale işlemlerinde her iki tarafın bankası aynıdır.Havale işlemlerinde genel olarak günün her saatinde para transferi gerçekleşir, dolayısıyla saat sınırlaması yoktur.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Para aktarım yolları arasında banka müşterileri tarafından en fazla tercih edilen iki yöntem havale ve EFT işlemleridir. Havale ve EFT arasındaki farklar temelde hesapların ait olduğu bankalarla ilgilidir. Yani farklı bankaların müşterileri arasında yapılacak olan para aktarım işlemleri için EFT tercih edilirken; aynı bankanın müşterileri arasındaki aktarımlarda havale işlemi yapılır. Öte yandan EFT işlemlerinde mesai saatleri (09.00-17.00) baz alınırken, aynı bankanın müşterileri arasındaki havale taleplerinde böyle bir sınırlama bulunmaz. Özellikle mobil bankacılık ve internet bankacılığı havale gönderimleri günün her saati yapılabilir.

BANKALARIN EFT SAATLERİ

  • Akbank: 09:00 – 17:00
  • Denizbank: 08:00 – 16:30
  • QNB Finansbank: 09:00 – 17:00
  • Garanti Bankası: 09:00 – 17:15
  • Halkbank: 08:00 – 17:15
  • İNG Bank: 08:30 – 17:15
  • TEB: 09:00 – 17:15
  • Kuveyt Türk: 09:00 – 17:20
  • HSBC: 09:00 – 17:00
  • Şekerbank: 09:00 – 17:15
  • Odeabank: 08:30 – 17:00
  • Albaraka Türk: 09:00 – 17:00
  • ICBC: 08:30 – 17:00
  • Türkiye İş Bankası: 09:00 – 17:00
  • Ziraat Bankası: 08:30 – 17:00
  • Yapı Kredi Bankası: 09:00 – 16:45
  • Türkiye Finans: 09:00 – 17:15
  • Vakıfbank: 09:00 – 17:15
  • Alternatif Bank: 09:00 – 17:00
  • Burgan Bank: 09:00 – 16:30
  • Anadolu Bank: 08:00 – 17:15

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