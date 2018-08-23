Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı

23.08.2018 - 10:08 | Güncelleme:

Ege Aydan, tutkunu olduğu 'Star Wars' ürünlerinin binlercesine sahip. Aydan'ın aynı zamanda çeşitli boyutlarda 3 bin adetlik minyatür motorsiklet koleksiyonu da bulunuyor. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, ünlü oyuncunun koleksiyonunu derledi

  • 1 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan, 'Star Wars'ın 'Han Solo'su Harrison Ford ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

  • 2 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan, evde zaman zaman 'Ege Wan Kenobi' oluyor.

  • 3 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan, ilk günden bu yana 'Star Wars'un ürünlerini topluyor.

  • 4 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    'Han Solo', Ege Aydan'ın evinde en görülen yerde.

  • 5 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu evinde adım atacak yer kalmasa da koleksiyoner olmaktan dolayı oldukça mutlu.

  • 6 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    'Yoda'.

  • 7 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    'Luke Skywalker'.

  • 8 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    'Star Wars'da hangi karakter varsa en az bir modeli Ege Aydan'da mutlaka var.

  • 9 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan, evinde Cumruhiyet Askerleri'nden biriyle.

  • 10 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    'Star Wars'ın sevimli robotları C3PO ile R2D2.

  • 11 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    İmparatorluk güçlerine karşı mücadelenin vazgeçilmezi hızlı ve çevik X Wing, Ege Aydan'ın evinde  yersizlikten dolayı yerde duruyor.

  • 12 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Gerçek ölçülerdeki Cumhuriyet Askeri, Ege Aydan'ın evinin salonunda baş köşede.

  • 13 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan, gerçek ölçülerdeki İmparatorluk Askeri ile.

  • 14 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Koleksiyonun tozunun alınması epeyce uzun sürüyor.

  • 15 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    3 bin adet motorsiklet modeli koleksiyonuyla Ege Aydan, bu alanda da oldukça iddialı.

  • 16 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan'ın evindeki bütün duvarlarında koleksiyon parçalarının yer aldığı dolaplarlar bulunuyor.

  • 17 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Her ülkenin metal parasını toplamak da Ege Aydan'ın vazgeçemediği tutkularından.

  • 18 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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    Ege Aydan'ın koleksiyonunda 'Tomb Raider' da yer alıyor.

  • 19 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 20 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 21 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 22 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 23 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 24 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 25 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 26 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 27 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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  • 28 Ege Aydan'ın evinde adım atacak yer kalmadı - Magazin haberleri
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