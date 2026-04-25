Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ile Muğla Valiliği işbirliğiyle Fethiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ege Bölgesi Kadın Muhtarlar Çalıştayı başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, yerel yönetimin en temel yapı taşlarından olan muhtarlık kurumunu kadın muhtarların bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla bir araya olduklarını söyledi.

Çalıştayın güçlü işbirliklerine vesile olacağına inandığını ifade eden Sarı, "Muhtarlık, vatandaş ile devlet arasında doğrudan bağ kuran, sorunların en hızlı şekilde tespit edilip çözüme kavuşturulduğu bir yönetim birimidir. Kadınlarımızın bu görevde daha fazla yer alması, toplumsal gelişmişliğin ve demokratik olgunluğun önemli bir göstergesidir" dedi.

Sarı, kadınların empati gücü, uzlaşmacı yaklaşımı ve çözüm odaklı bakışının, yerel yönetimlerde daha dengeli ve sürdürülebilir kararların alınmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise muhtarlığın doğrudan demokrasiye en yakın yapı olduğunu vurguladı.

Muhtarların hiçbir siyasi partinin rengi olmadan, mahallelerinde herkese eşit mesafede, doğrudan temas ederek hizmet verdiğini belirten Akkaya, "İhtiyaçları yerinde görerek çözüme ulaştırıyorlar. Bu nedenle yaptıkları iş son derece kıymetli. Ancak bu görevi üstlenenler kadın olduğunda, iş daha da anlamlı ve güzel hale geliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da muhtarlığın yerel yönetimdeki gücünü arttıracak, yerinden yönetime katkı sağlayacak yeni çalışmalar, yeni kanun teklifleriyle görevlerine devam edeceklerini anlattı.

Açılışta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğlulları da konuşma yaptı.

Çalıştay, yarın sona erecek.