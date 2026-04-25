        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 15:31 Güncelleme:
        Ege Bölgesi Kadın Muhtarlar Çalıştayı başladı
        Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ile Muğla Valiliği işbirliğiyle Fethiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ege Bölgesi Kadın Muhtarlar Çalıştayı başladı.

        Çalıştayın açılışında konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, yerel yönetimin en temel yapı taşlarından olan muhtarlık kurumunu kadın muhtarların bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla bir araya olduklarını söyledi.

        Çalıştayın güçlü işbirliklerine vesile olacağına inandığını ifade eden Sarı, "Muhtarlık, vatandaş ile devlet arasında doğrudan bağ kuran, sorunların en hızlı şekilde tespit edilip çözüme kavuşturulduğu bir yönetim birimidir. Kadınlarımızın bu görevde daha fazla yer alması, toplumsal gelişmişliğin ve demokratik olgunluğun önemli bir göstergesidir" dedi.

        Sarı, kadınların empati gücü, uzlaşmacı yaklaşımı ve çözüm odaklı bakışının, yerel yönetimlerde daha dengeli ve sürdürülebilir kararların alınmasına katkı sağladığını dile getirdi.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise muhtarlığın doğrudan demokrasiye en yakın yapı olduğunu vurguladı.

        Muhtarların hiçbir siyasi partinin rengi olmadan, mahallelerinde herkese eşit mesafede, doğrudan temas ederek hizmet verdiğini belirten Akkaya, "İhtiyaçları yerinde görerek çözüme ulaştırıyorlar. Bu nedenle yaptıkları iş son derece kıymetli. Ancak bu görevi üstlenenler kadın olduğunda, iş daha da anlamlı ve güzel hale geliyor" şeklinde konuştu.

        Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da muhtarlığın yerel yönetimdeki gücünü arttıracak, yerinden yönetime katkı sağlayacak yeni çalışmalar, yeni kanun teklifleriyle görevlerine devam edeceklerini anlattı.

        Açılışta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğlulları da konuşma yaptı.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Attan düşen şahıs, ısırıklar sonucu ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde attan düşen şahıs, boğazından et koparılması sonucu ağır yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!