Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir halkında panik yarattı. Boğaziçi Üniversitesi Kandillli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Ege Denizi Sisam Adası'nda 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, yerin 10.2 kilometre altında gerçekleşti. Depremin gerçekleştiği yerde saat 9.44'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise saat 11.17'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

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