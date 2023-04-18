Ege ihracatçılardan vergi affı uyarısı

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Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Meclis'te kabul edildi. Bugüne kadarki en geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma kanunun detayları Ege İhracatçı Birlikleri'nin 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri'nde konuşuldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kamuoyunda af yasası olarak bilinen 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun TBMM'nin kuruluşundan bu yana çıkan 42'inci af yasası olduğuna değindi.

Eskinazi, "Sık çıkan af yasaları düzenli ödeyenleri cezalandırmakta, ödemeyenleri de ödüllendirmektedir. Öncelikle beyan esasının benimsendiği vergi sitemimizde mükellefler, beyan ve ödeme yükümlülüklerini mevzuatın belirlediği şekilde kendiliklerinden yerine getirmektedir. Yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik tedbirler, vergiye gönüllü uyum düzeyini yükselten aparatlardır. Af yasalarının, beyan ve ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere sağladığı avantajlar sebebiyle, vergiye gönüllü uyum konusunda oluşan kaygılara katılmamak mümkün değil. Yine bu tür düzenlemeler vergi adaleti noktasında da sorgulanır hale gelmiştir" dedi.

'BÜTÜN KURUMLARIN ALACAKLARINI ETKİLİYOR'

Af kanununun kapsamının geniş olduğundan bahseden Eskinazi, "Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler ise geçmiş dönemlerle beyan yükümlülüklerini iradi ve kusurlu olarak tam ve zamanında yerine getirmeyen mükellefler bakımından tabiri caizse yaptıklarının yanına kâr kalmasını sağlarken, idare ve mükellefler arasında yorum ve uygulama farklılıklarından doğabilecek ihtilafların ve sorunların önlenmesi açısından yararlar sağlamaktadır. Af kanununun kapsamı geniş, hemen hemen bütün kurumların alacaklarını etkiliyor. Deprem vergisi olarak adlandırılan 7440 sayılı Kanun ile getirilen ek vergide 100 milyar civarında bir tahsilatın beklendiği Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bu deprem vergisi geçmiş dönemkilerden farklı, anayasaya uygunluğu tartışılıyor" diye konuştu.

Bu tür yapılandırma yasalarının kamu maliyesi ve buna bağlı olarak makro ekonomi açısından yararından da bahseden Eskinazi, "Özellikle 2023 yılının ilk iki ayından merkezi yönetim bütçesinin 202,8 milyar TL açık verdiği dikkate alındığında, 7440 sayılı Kanunun sağlayacağı tahsilatlar bütçe açıklarının finansmanının makro ekonomiye olumsuz etkilerinin azaltılması için önemli hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'TAHSİLAT PERFORMANSI DÜŞÜK OLACAK'

Türk Eximbank Eski Genel Müdürü ve Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım da, "Kanunun işletmeler bakımından finansmana erişimin sınırlı olduğu bir döneme ve deprem felaketine sonrasına denk gelmiş olması, tahsilat performansı bakımından talihsizlik oldu. Tahsilat performansı önceki benzer düzenlemelerden düşük olacaktır. İşletme kayıtlarının düzeltilmesini umuyorum son kez yapılır, kayıtlı ekonomiye geçiş çabalarını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve Ege İhracatçı Birlikleri Mali Danışmanı ve Yeminli Danışmanı Mustafa Bulut da 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun kapsam ve yapılandırması ile ilgili sunum yaptı.