Ege'nin Hamsisi dizisi bu akşam 20. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelecek. Ege'nin Hamsisi 19. son bölümünde; Şevket, Zeynep ile Deniz’in çalıştıkları inşaat şirketine sürpriz baskın yapar. Şirketin genç ve yakışıklı genel müdürü Trabzonlu Levent’i yeni damat adayı olarak gözüne kestirir. Zeynep ve Deniz için işler bundan sonra hiç de kolay olmayacaktır. İşte, Ege'nin Hamsisi 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EGE'NİN HAMSİSİ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

20. Bölüm 1. fragman:

20. Bölüm 2. fragman:

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Şevket ve Deniz’den Melahat’i Kurtarma Operasyonu...



“Firtuna Şevket ve Deniz, Suriyeli göçmen kızı kaçıran adamların peşinden giden ve esir alınan Melahat’ın izini bulup, onu son anda yanan depodan çıkarıp, hayatını kurtarırlar.

Bu olaydan sonra Şevket ustanın öfkesinin geçtiğini zanneden ve Zeynep’le tekrar biraraya gelmeyi umut eden Deniz, yanıldığını anladığında yıkılır. Aynı şirkette çalışmaya başlayan Deniz ve Zeynep, barışmalarına rağmen Şevket’ten çekindiklerinden bu birlikteliği gizli tutmaya karar verirler.

Bu arada Şevket, Zeynep ile Deniz’in çalıştıkları inşaat şirketine sürpriz baskın yapar. Şirketin genç ve yakışıklı genel müdürü Trabzonlu Levent’i yeni damat adayı olarak gözüne kestirir. Zeynep ve Deniz için işler bundan sonra hiç de kolay olmayacaktır...Öte yandan hastaneye göz muayenesine giden Şevket, Melahat, Sevim ve Eda’ya rastlayınca, onlara görünmemek için önüne çıkan ilk kattaki “Kanser Hastalıkları” bölümüne girer. Ancak burada Şevket ustayı gören hanımlar onun amansız bir hastalığa yakalandığını zannederler. Deniz, Zeynep’in babasının çok hasta olduğunu ve belki de çok az ömrü kaldığını öğrenince, Şevket’in karşısına çıkar bir itirafta bulunur. “Evlenince Rize’ye taşınıp, oradaki işlerin başına geçmek” dahil, onun bütün şartlarını kabul ettiğini söyler.Rize’de evlenip dünya evine giren Almancı Nuri ve Deli Fikret arasında ise sular bir türlü durulmaz. Biran önce anne ve babasından para koparıp, Almanya’ya firar etme planları yapan Nuri, Fikret’in Rize’den gelen parayı alıp, Sığacık’daki bir konut projesine yatırdığını duyunca yıkılır. Ancak bu projenin maketten ibaret olduğu, yani dolandırıldıkları ortaya çıkınca işler iyice karışır...”

Ege'nin Hamsisi, 20. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ