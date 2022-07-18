Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban, tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü belli oldu. Sonuçların duyurulması sonrasında 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, son 4 senenin Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

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EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI