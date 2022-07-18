Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü belli oldu. Sonuçların duyurulması sonrasında 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, son 4 senenin Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|237,51094
244,58967
|940.467
990.000
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|238,72659
245,10558
|926.392
984.000
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|235,87941
256,00580
|959.778
859.000
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,02688
259,68734
|911.398
820.000
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,73780
254,76679
|903.078
873.000
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|240,74149
255,82320
|903.043
861.000
|Bitki Koruma
|TYT
|40+1
40+1
40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
41
41
|242,07279
183.225
241,32871
197.000
205.716
207.000
|887.491
289,91335
1.029.000
326,63309
292,45536
276,47907
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|251,56436
259,01909
|775.326
827.000
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|252,44726
259,83223
|764.886
818.000
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|248,82154
263,10590
|807.525
784.000
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|257,59413
261,55559
|706.176
800.000
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
55+2
|52
57
|228,98051
262,01777
|1.044.044
795.000
|Moda Tasarımı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|254,72418
264,44013
|738.631
771.000
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|252,69295
266,76370
|762.004
748.000
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|253,19127
269,83739
|756.194
718.000
|Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
—
|154
—
|253,33547
—
|754.506
—
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|253,58019
276,77283
|751.648
654.000
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|257,77264
266,56056
|704.162
750.000
|Mekatronik (Kız)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|258,64357
270,51034
|694.531
711.000
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|258,84151
282,99198
|692.402
602.000
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|261,21019
282,27338
|667.287
607.000
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|266,70806
280,38191
|611.810
623.000
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|266,05028
283,98252
|618.285
593.000
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|314,43017
335,74287
|286.554
289.000
|Elektrik
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|271,26380
291,42198
|569.118
535.000
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|272,95370
288,65395
|554.028
556.000
|Makine
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|273,54041
292,56439
|548.844
527.000
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,69579
296,74877
|530.094
497.000
|Tıp
|SAY
|310+8
310+8
340+9
340+9
|318
318
349
349
|4.218
3.870
3.730
3.670
|476,85106
525,87804
513,00249
510,39907
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|277,74457
294,99944
|512.935
509.000
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|282,65213
294,87337
|474.195
510.000
|Diş Hekimliği
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|21.281
21.300
18.534
16.900
|431,25603
491,45747
470,93797
466,67283
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,58771
312,07342
|490.190
401.000
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|105+3
100+3
100+3
100+3
|108
103
103
103
|23.586
27.600
31.379
34.100
|427,59437
482,84066
448,14402
430,49316
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|281,70051
303,00468
|481.504
455.000
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|282,60255
300,41140
|474.557
472.000
|Eczacılık
|SAY
|130+4
120+3
120+3
120+3
|134
123
123
123
|36.867
35.200
32.850
29.400
|408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
|Odyometri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|282,98165
315,61727
|471.609
382.000
|Diyaliz
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|283,06800
313,25399
|470.936
395.000
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|49.799
48.300
44.869
41.300
|392,44063
457,16887
427,20551
417,59504
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|6.664
5.420
5.752
5.090
|428,88383
451,83956
445,86115
440,85338
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.477
59.400
52.488
47.100
|376,28318
444,38825
416,29693
407,98429
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|84.685
68.400
58.141
46.700
|356,44386
434,15928
408,64580
408,57190
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|10.190
8.330
8.265
7.400
|410,27241
432,40622
429,74021
424,47128
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|289,61228
313,74240
|424.259
392.000
|Optisyenlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,32395
308,65716
|399.756
421.000
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|73.735
79.300
87.399
88.600
|366,91625
421,60582
373,20867
353,42893
|Psikoloji
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|28.306
16.400
22.264
23.800
|367,15508
421,49633
404,18105
391,86139
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.114
5.300
6.071
5.190
|395,39405
420,66933
420,86986
412,48703
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.079
8.860
9.155
8.860
|374,58079
408,16482
411,41784
400,70087
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.607
8.760
10.530
10.500
|373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.150
14.200
15.732
13.700
|386,84461
405,15477
396,41754
390,50469
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|135.671
113.000
97.229
52.700
|316,59296
386,19379
363,20572
399,18119
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,68721
316,59142
|397.476
376.000
|Biyomühendislik
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|100.017
104.000
115.230
115.000
|343,17347
395,33668
346,69472
329,04377
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|70.607
46.300
55.065
54.100
|335,29799
392,81085
374,57299
362,21688
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|106.846
109.000
112.758
119.000
|337,53299
390,06824
348,84837
325,42497
|Biyokimya (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
2+0
|1
1
1
1
|104.074
150.000
77.205
Dolmadı
|339,79455
356,21345
384,78138
Dolmadı
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|65+2
60+2
—
—
|67
62
—
—
|143.413
116.000
—
—
|311,63689
384,26630
—
—
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.182
63.300
72.664
77.000
|337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
|Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.583
20.900
23.548
19.900
|368,46772
381,34254
366,82165
363,44116
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|50.280
44.300
40.816
50.000
|329,02794
362,67984
372,96879
355,03160
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|46.993
38.800
49.252
61.800
|331,19342
366,95490
367,25661
348,30000
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.572
38.900
53.947
87.100
|338,29089
366,80553
364,43476
336,77553
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|74.676
55.700
50.705
47.900
|315,63155
355,10354
366,35620
356,37096
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|65.018
52.700
58.085
75.900
|320,39149
356,98745
361,99649
341,53324
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.554
60.900
65.231
75.000
|320,62863
351,98880
358,19171
341,88881
|Reklamcılık
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
65+2
|82
82
82
67
|77.031
65.200
66.762
72.200
|314,53745
349,50972
357,38366
343,20314
|Coğrafya
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|110.458
84.300
80.454
81.700
|301,17424
340,06544
350,94698
339,01013
|Mekatronik (Erkek)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|301,94381
324,31567
|348.521
338.000
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|159.232
138.000
129.003
120.000
|297,40711
347,68518
334,72585
324,11626
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|55+2
—
—
—
|57
—
—
—
|28.461
—
—
—
|346,77124
—-
—
—
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|168.550
167.000
206.939
201.000
|297,33418
344,36193
291,93974
278,87055
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|120+3
120+3
130+4
140+4
|123
123
134
144
|197.099
180.000
188.049
165.000
|283,53323
336,40766
300,49820
295,84276
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|185.412
186.000
198.761
200.000
|288,85095
332,53210
295,53098
279,36177
|İşletme
|EA
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|189.937
183.000
179.759
180.000
|288,15872
330,96746
315,98458
302,24642
|Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|EA
|60+2
60+2
90+3
90+3
|62
62
93
93
|217.839
195.000
188.897
172.000
|280,88277
326,96018
313,11068
304,79775
|Sosyoloji
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|240.114
196.000
174.884
160.000
|275,54138
326,36811
317,62578
308,63747
|Matematik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|189.856
198.000
203.380
192.000
|286,74210
325,81764
293,45804
282,71445
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|188.429
149.000
155.281
200.000
|279,15986
316,97259
325,40643
304,08900
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|307,13427
330,04119
|321.160
313.000
|İktisat
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|231.791
217.000
217.193
209.000
|277,49744
319,84087
304,82722
293,82456
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
77
|216.728
211.000
224.496
Dolmadı
|275,22463
319,43201
284,83106
Dolmadı
|Biyokimya
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|235.385
224.000
227.127
185.000
|267,94249
312,94433
283,83239
285,91875
|İslami İlimler
|SÖZ
|50+2
60+2
—
—
|52
62
—
—
|136.723
166.000
—
—
|292,70919
312,03575
—
—
|İktisat (İÖ)
|EA
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|354.111
313.000
327.025
325.000
|254,14760
295,06748
279,89769
268,63271
|Matematik (İÖ)
|SAY
|80+2
90+3
100+3
110+3
|82
93
103
113
|271.645
267.000
270.644
249.000
|255,97210
294,94272
268,99727
261,65123
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|277.138
279.000
301.239
268.000
|254,30687
290,26819
260,27561
256,14782
|Kimya
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|274.197
282.000
303.449
315.000
|255,20626
289,22033
259,68996
244,46073
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|314,04556
342,42172
|288.256
263.000
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|344.213
344.000
381.241
374.000
|255,73380
288,28923
270,39092
260,51798
|Deri Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
20+1
15+1
|10
26
21
13
|Dolmadı
286.000
231.178
Dolmadı
|Dolmadı
287,79502
282,32165
Dolmadı
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|307.848
295.000
309.153
247.000
|245,73646
284,77831
258,18931
262,11783
|Felsefe
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|441.187
370.000
370.506
381.000
|241,61086
283,15039
272,16055
259,43094
|Biyoloji
|SAY
|120+3
120+3
120+3
125+4
|123
123
123
129
|304.893
305.000
316.138
317.000
|246,52197
281,50704
256,44657
244,05957
|Moda Tasarımı (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
30+1
—
|41
41
31
—
|344.279
387.000
478.429
—
|255,72388
279,96182
256,30174
—
|İstatistik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|289.321
311.000
327.090
339.000
|250,78288
279,30371
253,74105
239,35431
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|242.138
—
—
—
|275,07107
—-
—
—
|Fizik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|331.070
332.000
339.006
334.000
|239,89115
272,92053
250,96555
240,42148
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|346.190
332.000
331.977
342.000
|236,29606
272,92023
252,58848
238,87296
|Tarla Bitkileri
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|335.530
334.000
324.170
302.000
|238,82596
272,33338
254,44306
247,47910
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|344.397
339.000
327.920
332.000
|236,72065
270,98525
253,54676
240,77408
|Zootekni
|SAY
|45+2
35+1
35+1
35+1
|41
36
36
36
|Dolmadı
349.000
346.394
339.000
|Dolmadı
268,12090
249,28911
239,45362
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|368.715
360.000
369.223
363.000
|230,36304
265,12627
244,43806
234,91101
|Felsefe (KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
-
|Dolmadı
548.000
478.944
Dolmadı
|Dolmadı
254,56240
256,23142
Dolmadı
|Anestezi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|322,06876
353,30591
|254.039
226.000
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|10
52
52
38
|Dolmadı
440.000
469.002
Dolmadı
|Dolmadı
246,92813
222,97246
Dolmadı
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
40+1
60+2
|82
82
41
31
|550.655
628.000
741.596
Dolmadı
|226,55507
244,50939
227,66981
Dolmadı
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|327,10940
358,97435
|234.718
209.000
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|21
72
72
40
|Dolmadı
747.000
782.800
Dolmadı
|231,42560
221,94823
Dolmadı
-
|Süt Teknolojisi
|SAY
|30+1
30+1
25+1
20+1
|2
31
22
18
|Dolmadı
556.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
227,43668
Dolmadı
Dolmadı
|İslami İlimler (M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|524.952
—
—
—
|225,61882
—-
—
—
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|16
31
|Dolmadı
175,70789
|1.606.077
1.740.000
|Mantarcılık
|TYT
|20+1
20+1
|14
21
|Dolmadı
176,99313
|1.595.671
1.739.000
|Seracılık
|TYT
|30+1
20+1
|23
21
|Dolmadı
189,40416
|1.625.274
1.704.000
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|21
41
|Dolmadı
193,14715
|1.613.385
1.668.000
|Organik Tarım
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|186,39520
193,76659
|1.604.852
1.661.000
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|190,78605
195,02741
|1.574.465
1.646.000
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|TYT
|30+1
30+1
|29
31
|Dolmadı
207,15939
|1.623.414
1.476.000
|Tohumculuk Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|15
28
|Dolmadı
—
|1.622.011
—
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
—
|132
—
|Dolmadı
—
|1.617.909
—
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|187,86168
—
|1.597.227
—
|Eser Koruma
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|189,30773
201,21343
|1.587.353
1.562.000
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|199,81959
203,22610
|1.456.065
1.533.000
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|197,17081
211,03789
|1.495.901
1.422.000
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|212,56064
208,50032
|1.264.333
1.457.000
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|201,77828
213,93859
|1.425.948
1.382.000
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|202,77217
215,95606
|1.410.636
1.354.000
|Gıda Teknolojisi (İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|204,90868
227,86488
|1.378.016
1.195.000
|Metalurji
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|211,15449
220,33731
|1.284.317
1.296.000
|Tarım Makineleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|211,15179
226,08653
|1.284.360
1.219.000
|Endüstriyel Kalıpçılık
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|212,15684
230,07903
|1.270.046
1.167.000
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|216,14886
232,41730
|1.214.726
1.137.000
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|218,42990
233,01287
|1.184.381
1.130.000
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|219,34313
233,80278
|1.172.107
1.120.000
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|220,11024
234,10891
|1.161.921
1.116.000
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,32899
236,73730
|1.118.562
1.084.000
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|225,10182
243,13569
|1.094.819
1.007.000
|Zootekni (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
40+1
|13
11
11
18
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|-
—-
|Dolmadı
—
|—
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