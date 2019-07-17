Ege Üniversitesi taban puanları, Türkiye'nin önde gelen okulları arasında yer alan bu üniversitede eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının gece yarısı açıklanmasının ardından tüm adaylar puanlarına ilgilerine en uygun bölüm ve üniversiteyi tercih etmek için araştırmalarına başladı. Ege Üniversitesi taban puanlarına dair detaylar haberimizde.

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 yılı için henüz yayınlanmadı. Ancak ÖSYM YKS sınavı öncesinde adayların yararlanması için bir ön bilgi kılavuzu yayımlamış ve o kılavuzda taban puanlarına da yer verilmişti. Aşağıdaki kılavuzda tüm üniversitelerin yanı sıra Ege Üniversitesi'nin de 2 yıllık ve 4 yıllık tüm programlarının taban puanlarına erişebilirsiniz.

YKS ÖN BİLGİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

ÖSYM'nin yayımladığı ön bilgi kılavuzunda Ege Üniversitesi'nde eğitimi süren tüm 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yer verildi. Ege Üniversitesi'nin 2 yıllık yüksekokul programları içerisinde Elektrik, makine, Rafineri ve petro-kimya teknolojisi, Anestezi, Çocuk Gelişimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Moda Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Basım ve Yayın Teknolojileri, Elektronik Haberleşmesi Teknolojisi ve daha birçok bölüm yer alıyor. 4 yıllık programlarda da Turizm, Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi gibi pek çok fakülte yer alıyor.