        Haberler Gündem Çevre Ege ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu | Son dakika haberleri

        Ege ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:02
        Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

        9 KUVVETİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA

        Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cuma sabah bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        CUMA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

        Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam Hatay'ın güney kıyılarında, cuma sabahtan itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

