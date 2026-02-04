Ege ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu

Maslak'ta ısınmak için ateş yaktı 5 araç küle döndü: Ateş yayılınca kaçtım

Maslak Atatürk Oto Sanayi'de gece saatlerinde bir otoparkta çıkan yangında 5 araç küle döndü. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüpheli Kazım K.'yi (39) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karton ve plastiklerle ısınmak amacıyla ateş yaktığını ve alevlerin kısa sürede çevreye yayıldığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi. Poliste 13 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)