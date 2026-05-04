EGE Yapı'dan 1.6 milyar dolarlık yeni konut yatırımı

Bugün itibarıyla toplam 1.7 milyar dolar değerinde 8 projesi satışta ve ön talep sürecinde bulunan EGE Yapı, büyüme stratejisi kapsamında 6 yeni proje için 1.6 milyar dolarlık yatırım planı açıkladı.

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, İzmir’de Kekliktepe, Alsancak ve Kordon İzmir; İstanbul’da Çekmeköy Ormanyaka, Göktürk, Beyoğlu ve Bahçeşehir Bahçeada; yurt dışında ise Yunanistan Halkidiki olmak üzere toplam 8 projesi satışta ve ön talep sürecinde bulunduğuna değindi. Bu projelerde toplam 3.400 konut üretimi planlanlandığını belirten Güneş, "Ayrıca yakın dönem için 6 yeni projede yaklaşık 1.500 ünite geliştirmeyi hedefliyoruz. Mevcut projeler için 1,7 milyar dolar, yeni projeler için ise 1,6 milyar dolar yatırım planlanmış durumda" dedi.

Ege Yapı Çekmeköy Ormanyaka

Ege Yapı, 2025 yılında yaklaşık 4 milyar TL satış geliri elde ederken Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, 2026 yılına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2026 yılı; teslimlerin hızlandığı ve yeni projelerin devreye alındığı dinamik bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Ege Yapı GYO olarak İstanbul’da Beyoğlu, Göktürk, Şile ve Ege Yapı tarafında Bahçeşehir bölgelerinde yeni projelere başlarken, Çekmeköy Ormanyaka ve Urla Kekliktepe projelerimizde teslim süreçlerini tamamlıyoruz. Özellikle Urla Kekliktepe, düşük yoğunluklu ve doğayla uyumlu konseptiyle bizim için önemli bir referans proje niteliği taşıyor. Bir yandan teslim süreçlerini yönetirken diğer yandan yeni projeler geliştirerek güçlü operasyonel disiplinimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Ege Yapı Şişli, Kağıthane ve Ataşehir bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyor. Ataşehir projemizde ise uygulama aşamasına geçilmek üzere. Kentsel dönüşüm projelerini yalnızca ticari bir faaliyet olarak değil, şehir güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından stratejik bir sorumluluk olarak ele alıyoruz.”

"TALEP GÜÇLÜ ANCAK SATIŞA YANSIMIYOR"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, konut talebine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de konuta olan talebin güçlü şekilde devam ettiğini net olarak görüyoruz. Yılbaşından bu yana İstanbul, İzmir ve Yunanistan’daki projelerimize gelen talep 35.000’i aşmış durumda. Ancak sahadaki en temel sorun, bu güçlü talebin satışa aynı oranda yansımaması. Bunun en önemli nedeni ise finansmana erişimde yaşanan zorluklar. Satış performansımızdan bağımsız olarak, ünite sayımızın kat kat üzerinde talep alıyor olmamız; aslında sorunun talepte değil, finansal çözümlerde olduğunu açıkça gösteriyor. Bu zorluklar 2025 yılında daha belirgindi; buna rağmen toplam konut satışları 1,7 milyon adede yaklaşarak rekor kırdı. 2026’nın ilk üç ayında ise yaklaşık 350 bin adetlik satışla geçen yılın aynı seviyesinin korunduğunu görüyoruz. Öte yandan ipotekli konut satışlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik bir artış söz konusu. Dolayısıyla faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesiyle birlikte, konuta erişimin de hız kazanacağını öngörüyoruz. Biz de bu güçlü talebe kendi geliştirdiğimiz alternatif finansman çözümleriyle yanıt vermeye çalışıyoruz. Özellikle 60 ay sıfır faiz gibi modellerin pazarda ciddi karşılık bulduğunu gözlemliyoruz. Bugün pazarda sürdürülebilir başarının anahtarı; doğru ürünü, doğru maliyet kurgusuyla ve erişilebilir finansman modelleriyle birlikte sunabilmekten geçiyor.”

2025'TE 811,8 MİLYON LİRA NET KÂR

Ege Yapı GYO, Ocak 2025’te 15 TL fiyattan gerçekleşen halka arzın ardından 2025 yılını 811,8 milyon TL net kâr, 2,4 milyar TL satış geliri ve 1 milyar TL brüt kâr ile tamamladı. 2025 yıl sonu itibarıyla toplam varlıklar 7,7 milyar TL, özkaynaklar 1,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, yüzde 2 düzeyindeki düşük borçluluk oranı güçlü bilanço yapısını destekledi.

Şirket, yatırımcılarına değer yaratma hedefi doğrultusunda pay başına net 0,30 TL temettü dağıtımını planladı. Hak kullanım tarihi 30 Haziran, ödeme tarihi 2 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, düşük borçluluk ve güçlü nakit akışı sayesinde dalgalı piyasa koşullarında esneklik sağladıklarını vurgulayarak, sürdürülebilir ve kontrollü büyüme modeline odaklandıklarını belirtti.

Şirketin öncelikleri arasında, 3 milyar TL tavanlı borçlanma aracı ihracı ile sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü artırmak, yeni projeleri ilerletmek ve düzenli kira geliri yaratacak varlıkları portföye dahil etmek yer alıyor. Halka arz sonrası hisse fiyatı yaklaşık 30 TL seviyesinde işlem görürken, şirket 2026 yılında da kârlılık ve verimlilik odaklı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

"ARTIK KONUT ALICISI DAHA RASYONEL"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, konut talebine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bugün konut talebinin önündeki en büyük bariyerin finansmana erişim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte artık çok daha rasyonel bir alıcı profili var. Eskiden metrekare ve fiyat öne çıkarken, bugün karar seti önemli ölçüde genişledi. Deprem güvenliği ve yapı kalitesi, enerji verimliliği ve aidat dengesi, ulaşım ve lokasyon avantajı ile marka güveni ve teslim geçmişi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Yatırımcı tarafında ise hesap çok daha net; kira getirisi, amortisman süresi ve bölgenin değer artış potansiyeli detaylı şekilde analiz ediliyor. Öte yandan günümüzde gayrimenkul alıcısı yalnızca bir konut değil, bütüncül bir yaşam ve hizmet paketi satın alıyor. Dekorasyon çözümleri, finansal danışmanlık, satış sonrası destek ve profesyonel site yönetimi gibi unsurlar da karar sürecinde belirleyici hale gelmiş durumda. Kısacası alıcı artık sadece bir ‘ürün’ değil, çok boyutlu bir değer satın alıyor.”

YUNANİSTAN’A TÜRK TALEBİ

Grup şirket olan Ege Yapı tarafında Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde geliştirilen Oliville Halkidiki projesinde süreçlerin hızla ilerlediğini belirten Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, "2027 yılında teslim edilecek olan proje, Türkler için Golden Visa’ya uygun, denize yalnızca 350 metre mesafede konumlanan ve 178 villadan oluşan özel bir yatırım modeli sunuyor. Proje Türk yatırımcılara sunuluyor ve beklenenin çok üzerinde bir talep görüyor. Bu projede, iki bağımsız bölümden oluşan villaların yatırımcı adına kiraya verilmesi, mülkün profesyonel şekilde işletilmesi ve yüksek kira getirisi sağlanmasına yönelik bir model kurgulandı. Ege Yapı Avrupa’ya açılma stratejisinin ilk somut adımını Yunanistan ile atmış oldu. Bununla birlikte Ortadoğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da fırsatlar yakından takip ediliyor. Bu pazarlarda hızlı ve yaygın büyümeden ziyade, sınırlı sayıda ancak yüksek katma değerli projelerle ilerleme hedefi mevcut.” dedi.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KADINLARIN ROLÜ ARTIYOR"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, sektördeki dönüşüme ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Gayrimenkul ve inşaat sektörü uzun yıllar erkek egemen bir yapı sergiledi. Ben de inşaat mühendisi olarak kariyerime başladığım ilk yıllarda bu tabloyu birebir deneyimledim. Ancak bugün bir dönüşümün içindeyiz ve kadınların sektördeki rolü giderek güçleniyor. Kadınların gayrimenkul geliştirme süreçlerinde daha fazla yer alması; projelerin kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi analiz eden, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınmasını sağlıyor. Kadın yönetici bakış açısının projelere çok önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Kadınlar; detaycılıkları, çözüm odaklı yaklaşımları, kriz anlarında serinkanlı kalabilmeleri ve aynı anda birçok değişkeni yönetebilme becerileriyle fark yaratıyor. Bu yaklaşım projelere de doğrudan yansıyor.

Ege Yapı’da ve sektörde her seviyede kadınlarla birlikte çalışmaktan ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Farklı bakış açılarını bir araya getiren, kapsayıcı ve dengeli ekip yapılarının daha başarılı sonuçlar ürettiğine inanıyorum. Aynı zamanda ekiplerimizde kadın istihdamını artırmayı bilinçli bir tercih olarak görüyoruz. Çünkü gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmek değil, yaşam üretmektir.”

"YAPAY ZEKA ASİSTANIMIZ EZGİ ÇAĞRI MERKEZİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Yaklaşık beş aylık bir çalışma sonucunda yapay zekâ asistanını aktif olarak çağrı merkezinde çalıştırmaya başladıklarını kaydeden Güneş son olarak şunları söyledi:

“Yaklaşık beş aylık bir çalışma sonucunda yapay zekâ asistanımız EZGİ’yi çağrı merkezimizde aktif olarak devreye aldık. Ezgi sayesinde 2026 hedeflerimiz kapsamında toplamda 2 milyon kişiye doğrudan ulaşmayı planlıyoruz. Günümüzde müşteriler, farklı kanallar üzerinden hızlı ve samimi iletişim kurmak istiyor. Biz de özellikle WhatsApp ve yapay zekâ tabanlı kanallar aracılığıyla bire bir temas kurarak, müşterilerimizin yeni yaşam yolculuklarında onlara rehberlik etmeyi ve aynı duyguyu paylaşmayı amaçlıyoruz. Yapay zekâ, müşteri deneyimini kişiselleştirmek ve proaktif hale getirmek açısından kritik bir rol üstleniyor. AI agent destekli iletişimle müşterilerimize daha hızlı, daha erişilebilir ve daha yenilikçi bir deneyim sunuyoruz. Dijital dünyanın dinamiklerine uyum sağlayarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamaların, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde güçlü bir karşılık bulduğunu görüyoruz.”