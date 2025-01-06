EgeYapı Avrupa GYO’da talep toplama süreci başladı

Yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini gerçekleştiren ve JCR Eurasia’nın son raporunda, Yatırım Yapılabilir Seviyesi “Yüksek Kredi Kalitesi” olarak nitelendirilen “A+ (tr)” notu alan Ege Yapı A.Ş’nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (EgeYapı Avrupa GYO), 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak.

Halka arz iskontosu yüzde 21,15 olarak belirlendi Talep toplama sürecinin ardından yılın üçüncü haftasında “EGEGY” hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan hissenin fiyatı 15 Türk Lirası olarak belirlendi. Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak. 157 milyon 800 bin TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon TL olacak. Halka arzın büyüklüğünün ise 918 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor. EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arz iskontosu oranı yüzde 21,15 olarak belirlendi.

Halka arz geliri, yeni projeler için kaynak olacak EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, GYO izninin alınmasının ardından halka arz için profesyonel bir hazırlık süreci geçirdiklerine işaret ederek “Bugüne kadar Ege Yapı Grubu olarak tamamladığımız ve devam eden projelerimizle binlerce kişinin hayal ettiği evine kavuşmasını sağladık. Bu deneyimimizi EgeYapı Avrupa GYO şirketimiz üzerinden Borsa İstanbul’a da yansıtıp, orada da öncü olmak istiyoruz” dedi.