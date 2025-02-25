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        Haberler Yaşam Eğirdir Gölü'nde kışlayan flamingoların vücutlarında buz sarkıtları oluştu

        Eğirdir Gölü'nde kışlayan flamingoların vücutlarında buz sarkıtları oluştu

        Isparta'da hava sıcaklığı yer yer eksi 10 dereceye kadar düşerken, Eğirdir Gölü'nde kışlayan flamingolar aşırı soğuklardan etkilendi. Flamingoların vücutlarında buz sarkıtları oluştuğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:22
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        Vücutlarında buz sarkıtları oluştu
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        Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı soğuk, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nde kışlamayı sürdüren flamingolar, aşırı soğuklardan etkilendi.

        Hava sıcaklığının yer yer eksi 10 dereceye kadar düştüğü Isparta'da, gölde kışlayan flamingoların vücutlarında buz sarkıtları oluştu.

        Bölgedeki flamingoları görüntülemek için dün sabah göle giden fotoğraf sanatçıları Mustafa Dinç, Murat Atabay ve Levent Pekmezcan'ın çektikleri karelerde; gölde beslenen flamingoların vücutlarının suyla temas eden noktalarında oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.

        Kış mevsimini gölün Hoyran mevkisinde geçiren flamingoları gözlemleyen fotoğraf sanatçıları, hayvanların vücutlarındaki buz sarkıtlarını görünce şaşkınlık yaşadı.

        Flamingoların buz sarkıtlarına rağmen beslenmeyi sürdürdüğü görüldü.

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        #eğirdir gölü
        #ısparta
        #haberler
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