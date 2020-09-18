AA

Türkiye'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 37,7 milyar liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da yaklaşık 7,4 milyar lira seviyesindeydi.

Bu firmaların varlıkları 2015'te 19,3 milyar liraya ve geçen yıl 37,7 milyar liraya ulaştı.

Böylece söz konusu firmaların toplam varlıkları son 10 yılda 5 katına çıktı.

Aynı dönemde firmaların öz kaynaklarında da büyük artış görüldü. Firmaların 2010'da yaklaşık 2,9 milyar lira olan öz kaynakları 2019'da 6,3 milyar liraya yaklaştı.

SATIŞLAR 4.6 KATINA ÇIKTI

Öte yandan, bu firmaların son 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü. Firmaların brüt satışları 2010'da 5,7 milyar lira iken 2019'da yüzde 360 artışla 26,1 milyar lira oldu. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 5,5 milyar liradan 24,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 43,5 milyon liradan 336,1 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde firmaların arazi ve arsa ile binalarının değerinde de artış oldu. Firmaların 2010'da bu kalemlerdeki toplam varlığı 2,1 milyar lira iken bu tutar 2019'da 9,5 milyar liraya kadar yükseldi.

Ayrıca eğitimle ilişkili olan "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe faaliyet gösteren firmaların varlıklarında da artış gözlendi. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren firmaların varlıkları 10 yılda 221,3 milyar liradan 770,1 milyar liraya ulaştı.

2010-2019 döneminde eğitim sektöründeki firmaların satışları, öz kaynak ve varlıkları şöyle: