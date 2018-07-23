Türkiye’nin dört bir yanından babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı çocukları, 1863 yılından bu yana eğitimle fırsat eşitliği misyonuyla kaliteli eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı rezidans hizmetini geliştiriyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, 1997 yılında hizmete açtığı Yakacık Rezidans’ın ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları’nı hayata geçirirken; sistem tek seferlik toplu bağış şeklinde işliyor.

Rezidanslarda verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bir kereye mahsus bağış yapmak ve 65 yaşının üzerinde olmak gerekiyor. Ancak 65 yaşını beklemeden de rezidanslardan daire satın alınabiliyor ve bağışçılar 65 yaşını doldurduktan sonra burada yaşayabiliyor.

Darüşşafaka Rezidansları, ömür boyu sağlık güvencesinin yanı sıra, kişiye özel tasarlanmış odalar, sağlık ve güvenlik birimleri, spor salonları, fizik tedavi üniteleri gibi hizmetler sunuyor.

Rezidanslarda sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, bağışçılardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda psikososyal servisler tarafından yıllık olarak planlanıyor. Burada kalan bağışçılara sinema salonlarında film gösterimi yapılırken, söyleşiler, müzik dinletileri ve konferanslar organize ediliyor.

Bağışçılar aynı zamanda, profesyonel hobi öğretmeni eşliğinde resim, örgü, nakış, takı tasarımı, maket, rölyef, yemek yapımı gibi farklı uğraşlarda bulunabiliyor.

500'E YAKIN BAĞIŞÇI YAŞIYOR

Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşayan 500’e yakın bağışçı, çocukların da eğitimine katkı sunuyor. Bu kişilerden 127’si ise mal varlıklarının tamamını Darüşşafaka’ya bağışlayarak vasiyet bağışçısı da olmuş durumdalar.

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