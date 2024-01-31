Bakan Yerlikaya'dan polis alımı açıklaması! EGM 10 bin polis alımı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını açıklamıştı. Bakan Yerlikaya'nın son dakika açıklamasının ardından gözler polis alımı başvuru tarihlerine çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 10 bin 102 personel alımı için kadrolar duyuruldu. İhdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik alım gerçekleştirilecek. İşte 2024 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 polis ve memur alımı başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları...
Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler "EGM 10 bin 102 polis ve memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?" sorularına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 10 bin 102 personel alımında en büyük kadro polis memurlarına ayrıldı. Bakan Yerlikaya, yakın zamanda 10 bin polis alımına ilişkin duyuru yayınlayacaklarını açıkladı. İşte 2024 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 polis ve memur alımı tarihleri ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadesinde bulundu. Polis alımı başvuru şartları ve detayları ise henüz açıklanmadı.
EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 10 bin 102 polis ve memur alımı gerçekleştirilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EGM POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI
EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.
EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.
POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 10.102 polis alımı başvurularını "http://www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecekler. Polis alımına ilişkin olarak sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet adresinden ilan edilecek.