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Emniyet Genel Müdürlüğü, 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 kadroya alım yapacak. EGM personel alımına ilişkin kadro dağılımı belli olurken, polis ve memur alımı şartları ve başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki, "EGM 10 bin polis ve memur alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...