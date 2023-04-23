EGO 10. BÖLÜM ÖZETİ

Erhan ve Sibel’in yaptığı yüzleşme, işleri daha da zorlaştırmıştır. Sibel, Erhan’a yakın olmanın ikisine de zarar verdiğini düşünerek Timur’la birlikte Almanya’ya gitmeye karar verir. Erhan her ne kadar Sibel’in kalmasını istese de başka çare olmadığının farkındadır. Elif ve bebeğinin yanında olmak zorundadır. Diğer tarafta Elif ve Tuncay büyük bir sırrı paylaşmaktadır. Tuncay, Elif’i gerçekleri anlatması için ikna etmeye çalışır fakat Elif’in Erhan’ı kaybetmeye niyeti yoktur.