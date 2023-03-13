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Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Erkeklere Güven Olmaz EGO dizisinde Tuncay karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Kayakesen'in, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatı da gündem oldu. Kayakesen'in eski sevgilisi de meğer ünlü bir oyuncuymuş ve ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden bitmiş...

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  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Son olarak Mükemmel Eşleşme projesiyle izleyici karşısına çıkan Ahmet Kayakesen, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Erkeklere Güven Olmaz Ego adlı diziyle seyircisine geri döndü. 
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Dizide karısını aldatan bir erkeği canlandıran Kayakesen, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme geldi. Ünlü ismin eski aşkının da ünlü bir oyuncu olduğu ve ilişkilerinin bir ihanet iddiası yüzünden bittiği ortaya çıktı.
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    EGO’da Tuncay Koraslan karakterine hayat veren Ahmet Kayakesen’in geçmişi gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin, yüzünü tırmaladığı ortaya çıktı.
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    İşte Ahmet Kayakesen ve eski aşkı Burcu Binici...
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Ahmet Kayakesen, Kertenkele dizisinde rol aldığı dönemlerde şimdilerde rapçi Tankut Manas ile boşanma aşamasında olan. Burcu Binici ile aşk yaşıyordu.
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Burcu Binici, evlilik hazırlıkları yaptığı sırada aynı evde yaşadığı sevgilisi Ahmet Kayakesen’in WhatsApp mesajlarını karıştırmış ve Kertenkele dizisindeki rol arkadaşı Yazmeen Baker ile olan mesajlarını yakalamış.
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Aldatıldığını öğrenen Burcu Binici iddialara göre Ahmet Kayakesen’in yüzünü tırmalamış ve ilişkisini sonlandırmış.
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Burcu Binici, Kayakesen için “Aynı evde yaşıyorduk. Son bir aydır set saatleri sürekli uzuyordu. Değişik, gizemli hareketler sergiliyordu. Şüphelendim, WhatsApp’ına girdim. Meğer o kadınla otel odalarında buluşuyormuş.” açıklaması yapmıştı.
  • Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen’in eski sevgilisi bakın kimmiş! İlişki ihanet yüzünden bitmiş!

    Burcu Binici, ilişkisini noktaladığını sosyal medya hesabından da şu şekilde duyurmuştu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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