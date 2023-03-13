Dizide karısını aldatan bir erkeği canlandıran Kayakesen, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme geldi. Ünlü ismin eski aşkının da ünlü bir oyuncu olduğu ve ilişkilerinin bir ihanet iddiası yüzünden bittiği ortaya çıktı.