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Ehliyet kurs ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar oldu?

Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri, yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından gündeme geldi. Yeniden değerleme oranı 2023 yılında yüzde 122.93 olarak belirlendi. İşte, 2023 ehliyet, kurs ve harç ücretleri...

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  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    Sürücü kursları ve harç ücretleri 2023 yılından itibaren yeniden değerleme oranında zamlanacak. Yeniden değerleme oranı %122.93 olarak belirlenirken ceza, harç ve vergilere de artış yapılacak. Yeni yılda sürücü belgesi almak isteyenlerin gündeminde yeni yıl ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri yer alıyor. İşte, A, A1, A2, B, B1, F, M, engelli sınıfı 2023 güncel ehliyet kurs ve harç ücreti hakkında merak edilenler...
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 yılında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine yüksek miktar da zam geldi. Sınava girecek adaylar, 2023 A, C, B, D,M,F ve G grubu ehliyet ücretlerini araştırmaya başladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olması durumundan dolayı ehliyet ücretleri toplam da 10 bin TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyordu.

    İstanbul'da ise en düşük ehliyet başvuru fiyatının 7 bin TL olabileceği iddia edliyordu. Ancak otomatik ve manuel araçlarda kurs ücretleri değişiklik gösteriyor.
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 EHLİYET KURS VE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    2022 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar 130 TL yazılı sınav harç ücreti ödüyor. Bu sınavı geçen adaylar, direksiyon sınavı için 160 TL ayrı harç ücreti yatırıyor.

    2023 yılında ise ehliyet kurslarının en düşük fiyatının 7 bin TL olacağı söyleniyordu.
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    Açıklanan yeni zam oranına göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu.

    Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu.
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 1.116 Tl'den 2.489 TL'ye yükseldi. B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar toplam da 10.000 TL'den fazla ödeyecek. 

    A sınıfı ehliyet harcı ise 370 TL'den 825,87 TL'ye çıkarıldı.
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    A SINIFI

    Sürücü kursu: 7048 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

    Ders ücreti: 5,348 TL

    A1 SINIFI

    Sürücü kursu: 5074 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

    Ders ücreti: 3,374 TL

    A2 SINIFI

    Sürücü kursu: 5900 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL

    Ders ücreti: 4,200 TL
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    B SINIFI

    Sürücü kursu: 2900 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

    Ders ücreti: 5,360 TL

    B1 SINIFI

    Sürücü kursu: 7048 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

    Ders ücreti: 5,348 TL
  • Ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretlerine zam! 2023 ehliyet kurs fiyatları ve harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    F SINIFI

    Sürücü kursu: 5,886 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL

    Ders ücreti: 4,186 TL

    M SINIFI

    Sürücü kursu: 5074 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

    Ders ücreti: 3,374 TL

    ENGELLİ SINIFI

    Sürücü kursu: 6,692 TL

    Teorik ders saat ücreti: 50 TL

    Ders ücreti: 1700 TL

    Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL

    Ders ücreti: 4,992 TL

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