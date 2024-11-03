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        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, nereden ve nasıl yapılır, yenileme ücreti nedir? Yenilenmeyen ehliyetlere ne olacak?

        Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Yenilenmeyen ehliyetlere ne olacak?

        1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih yaklaşıyor. Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşların ehliyeti geçersiz sayılacakken, değiştirme sırasında 15 TL'lik bit ücretin ödenmesi gerekecek. Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, nereden ve nasıl yapılır ve cezası ne kadardır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:56
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        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini bildirildi. Açıklanan son tarih yaklaşırken, ehliyetini yenilemeyen vatandaşların ehliyetlerinin geçersiz olacağı da biliniyor. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası nedir ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...

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        EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu duyurdu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz olacak ve değiştirilmesi normal harç tarifesi üzerinden yapılacak.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

        1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

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        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücüler, sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacak.

        Yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

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        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

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        EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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        Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler, başvurudan önce 13 TL olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)

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        Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.

        Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.

        Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.

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