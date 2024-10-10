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        Haberler Bilgi Yaşam EHLİYET YENİLEME SON GÜN 2024: Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, cezası kaç TL? Eski ehliyeti yenileme için gerekli belgeler

        Ehliyet yenileme son gün 2024: Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, cezası kaç TL?

        Eski tip sürücü belgesi yenileme için son tarih yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini açıklamış ve son tarihi duyurmuştu. Kanuni süre içerisinde eski ehliyetini yenilemeyen araç sürücülerinin ehliyetleri geçersiz olacak. Peki, ehliyet yenileme ne zaman bitecek, cezası ne kadar, gerekli belgeler neler? İşte 2024 Sürücü belgesi yenileme için gerekli evrak listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:18
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        Sürücü belgesi yenileme işlemleri için verilen süre sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurmuştu. Belirtilen tarihe kadar belge yenileme işlemi yapmayan araç sürücülerinin eski tip ehliyetleri geçerliliğini yitirecek. Peki, sürücü belgesi yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar, yenileme için gerekli belgeler? İşte detaylar…

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        EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu duyurdu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz olacak ve değiştirilmesi normal harç tarifesi üzerinden yapılacak.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

        1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

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        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücüler, sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacak.

        Yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

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        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

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        EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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        Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler, başvurudan önce 13 TL olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)

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        Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.

        Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.

        Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.

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