Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca araç kullanıcısının ehliyet yenileme zorunluluğu bulunuyor. Peki, ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir?

Ehliyetinizi yenilemek ya da ehliyet almak için nereye başvurmak gereklidir?

Sürücü belgesi almak için artık randevu almak zorunda değilsiniz fakat bu durumda çok erken bir saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü randevu alan vatandaşlara öncelik tanınmakta ve aradaki boş saatlerde randevusuz gelen vatandaşlara sıra verilmektedir. Randevusuz başvurmanız halinde işlem yapamadan geri dönme riskinizin olduğunu da sakın unutmayınız ve randevu almadan başvurunuzu yapmamanızı öneririz.

Ancak sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan vatandaşlar randevu işlemlerini iki yöntem ile kolayca yapabiliyorlar. Ehliyet yenilemek için randevu alma işlemlerinizi ister internet üzerinden, isterseniz de, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden alabilirsiniz. Yeni ehliyet almak isteyenler online olarak aşağıda belirttiğimiz linkten Nüfus Müdürlüğü'nün randevu sistemine giriş yapabilirler ve randevularını alabilirler. Eskiden sadece karakollardan alınan Ehliyetler artık Nüfus Müdürlüklerinden de alınabiliyor.

https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al

Yukarıda ki sayfayı ziyaret ediniz. Nüfus Genel Müdürlüğünün Resmi sayfasıdır.

Bu linke girdikten sonra anasayfadan Sürücü Belgesi Randevu al sekmesine tıklayın ve sonra çıkan bilgi notunu okuyup anladığınızı onaylamanız gereklidir. Ardından çıkan bilgi formunu dikkatli bir şekilde okuyup doldurmanız gereklidir.

Daha sonraki sayfada il ve ilçe seçimi gelecektir.

En çok dikkat etmeniz gereken yer burası. Ailenizde başka bir kişi içinde randevu alabilirsiniz. Almak istediğiniz kişi için (+) EKLE seçeneğine tıklayınız.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Ehliyet yenileme ücreti 2019 yılı için nedir?

Eski tip ehliyet belgelerini çipli olarak yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir.

Eski tip ehliyetlerini kaybeden ya da çaldıranların yeni ehliyet çıkarma ücreti: Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir

2019 yeni tip ehliyet belgesini herhangi bir sebepten dolayı yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti: 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli: 166 TL = 196 TL

Not: Yeni döneme ait çipli sürücü belgesini herhangi bir sebeple yenilemek isteyenlerin yani soyadı değişikliği, yıpranma, kayıp, çalıntı, vs. gibi işlemler için ödeyecekleri ücretlerdir. Toplamda 196 TL'dir.

Ehliyet değiştirmede son tarih ne zaman?

2017 yılı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemeyle yeni çipli kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve gözler şimdi sürenin ne zaman biteceği tarihte. Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan son başvuru süresi ise 31 Aralık 2020'de doluyor.