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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman, yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemi binlerce sürücünün gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından, 2022 ehliyet yenileme işleminin nasıl yapılacağı, ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? İşte, detaylar...

  • 01
    Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

    İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme konusunda açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ehliyet yenileme son tarihi ve ücretleri araştırılmaya başlandı. İşte 2022 ehliyet yenileme işlemine dair tüm merak edilen detaylar!
  • 02
    Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

    EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

    Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

    Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.
  • 03
    Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

    EHLİYET YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

     Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

    31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.
  • 04
    Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

    EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    13 lirası değerli kağıt bedeli ve 2 lirası vakıf payı olmak üzere, ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar toplam 15 TL ödeme yapacak.
  • 05
    Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

    2022 EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi

    Adli Sicil Belgesi

    Sağlık raporu

    1 adet biyometrik fotoğraf

    Değerli kâğıt ve harç bedeli vakıf payı

    Kan grubu kartı
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    Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2022? Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

    GEÇİÇİ EHLİYET NASIL ALINIR?

    Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

    Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.

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