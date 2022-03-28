İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme konusunda açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ehliyet yenileme son tarihi ve ücretleri araştırılmaya başlandı. İşte 2022 ehliyet yenileme işlemine dair tüm merak edilen detaylar!