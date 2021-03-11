İzmir'de 30 kilometrelik kovalamaca: 1 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Çiğli ilçesi Evka 5 Mahallesi girişinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri 35 PPA 76 plakalı cip, kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takibe alınan cip, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AA'nın haberine göre; ekiplerce yakalanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Onur O'ya (34),"ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan" cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün yanında bulunan bir kişiye de "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan" ceza kesildi.

Yakalanan iki şüpheli emniyete götürülürken, cip ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.