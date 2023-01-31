Ehliyetsiz sürücü Yasir Ş. (15), ailesinden habersiz aldığı otomobille, beraberinde arkadaşları Yusufcan E. (14), Semih Y. (15) ve Tuğba E. (18) ile gezintiye çıktı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.