Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

EIA petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),bu yıla ilişkin ortalama petrol fiyatı tahminini 62.2 dolardan 65.2 dolara yükseltti.

EIA petrol fiyatı tahminini yükseltti
AA

EIA'nın "Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65.19 dolar olacağı tahmin edildi. Mayıs ayı raporunda bu rakam 62.26 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 67.44 dolar, ikinci yarısında 66 dolar ve gelecek yıl ise yaklaşık 60,40 dolar olacağı öngörüldü.

Ajans, yılın ilk dört ayına kıyasla daha yavaş olsa da, küresel petrol stoklarının düşmeye devam etmesiyle Brent fiyatlarının mayısta ortalama 68 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen, küresel petrol talebinin mayısta arza göre yüksek kaldığına işaret eden EİA, bunun küresel ham petrol stoklarının düşmeye devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 61,85 dolar, gelecek yıl 56,74 dolar olacağı tahmin edildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 200 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Üreticilerin 2022’de üretimlerini artıracak oranda yeni kuyu açacakları ve tamamlayacakları beklentisine dayanarak ülkenin petrol üretiminin 2022'de günde 11,8 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5.4 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 700 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 300 bin varil olacağı öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Petrol piyasasına yeni lisans yönetmeliği
ENERJİPetrol piyasasına yeni lisans yönetmeliği
Brent petrolün varili 70,97 dolar
ENERJİBrent petrol 70 dolara indi
EPDK, 19 elektrik üretim lisansı verdi
ENERJİEPDK'dan 19 yeni üretim lisansı
Bakan Dönmez: Karadeniz'de bu yıl yeni keşif kuyusu açılabilir
ENERJİKaradeniz'de yeni keşif kuyusu
Brent petrolün varili 71,36 dolar
ENERJİBrent petrol 71 doların üstünde
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi mayısta yüzde 133 arttı
ENERJİSpot elektrikte işlem hacmi arttı
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak keşif
ENERJİ10 yıllık ihtiyacı karşılayacak keşif
Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
ENERJİ'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'
TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı
ENERJİTPAO'dan Amasra-1 açıklaması
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğalgaz... - Haberler
ENERJİCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 135 milyar metreküp ...