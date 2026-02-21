EİDS satılık konutlarda devrede: sahte ilan bitti, güven geldi
Satılık konutlarda da devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sahte ilanları ve fiyat manipülasyonlarını azaltıyor; e-Devlet'ten yetkilendirme kolay, yetkisiz aracılık frenleniyor ve mesleğin itibarı güçleniyor. Esra Toptaş yazdı...
Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapısı aralandı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, yani EİDS, artık satılık konut ilanlarında da uygulanmaya başladı.
PİYASA DAHA GÜVENLİ, KONTROLLÜ VE ŞEFFAF HALE GELİYOR
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yeni sistemin getirdiklerini şöyle açıkladı:
“Bu sistemle birlikte emlak piyasasında uzun yıllardır konuşulan birçok sorun çözüme kavuşmaya başladı. Açıkça söylemek gerekirse, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
EİDS sistemi, gayrimenkul piyasasını daha güvenli, daha kontrollü ve daha şeffaf hale getirecek çok önemli bir adımdır. Daha önce kiralık konutlarda ve satılık işyerlerinde uygulanmaya başlanan bu sistem, kısa sürede etkisini göstermiştir. Sahte ilanların büyük ölçüde azaldığını, ilan sitelerinde ciddi bir temizlik yaşandığını ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçildiğini hep birlikte gördük. Aynı etkinin satılık konut ilanlarında da yaşanacağına inanıyorum.”
E-DEVLET YETKİLENDİRME: SÜREÇ SANDIĞINIZ KADAR ZOR DEĞİL
e-Devletten yetki vermek kolay mı?
Araç, e-Devlet üzerinden yetki vermenin de kolay olduğunu anlattı:
“Bazı meslektaşlarımız, özellikle yaşlı vatandaşların e-Devlet üzerinden yetki verme konusunda zorlanabileceğini ifade ediyor. Ancak sahada aktif çalışan bir gayrimenkul uzmanı olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu süreç sanıldığı kadar zor değil. Biz kendi müşterilerimizde hiçbir zorluk yaşamadık. Vatandaşlarımızın çocukları veya torunları bu işlemi kolaylıkla yapabiliyor. Önemli olan doğru yönlendirme ve doğru bilgilendirmedir.”
YETKİSİZ ARACILIK FRENLENİYOR, TABELAYA DÖNÜŞ GEÇİCİ
“EİDS sistemi aynı zamanda yetkisiz emlakçılık faaliyetlerinin de önüne geçmeye başladı. İlan sitelerindeki denetimlerin artması ve yetki zorunluluğu nedeniyle sistem dışı çalışan bazı kişilerin yeniden eski yöntemlere yöneldiğini görüyoruz. Son 2-3 aydır binalardaki satılık ve kiralık tabela oranlarının arttığı dikkat çekiyor. Ancak bu durumun da geçici olduğunu düşünüyorum. Bakanlık bu faaliyetleri de tespit edecek ve gerekli yaptırımları uygulayacaktır.”
MESLEĞİN İTİBARI GÜÇLENİYOR: EMLAKÇININ GERÇEK ROLÜ
“Bu sistemin en önemli katkılarından biri de emlakçılık mesleğinin itibarını yeniden güçlendirecek olmasıdır. Uzun yıllardır emlakçılar haksız eleştirilere maruz kaldı. Fiyatları emlakçının yükselttiği yönünde yanlış bir algı oluşturuldu. Oysa emlakçı fiyat belirleyen değil, süreci yöneten ve tarafları doğru şekilde buluşturan kişidir. Emlak danışmanı, mülk sahibinin talebi doğrultusunda hareket eder ve amacımız o mülkü en doğru şekilde, en kısa sürede ve güvenli olarak sonuçlandırmaktır.”
KURUMSALLAŞMA VE HAKLARIN KORUNMASI
“EİDS sistemi ile birlikte gayrimenkul sektörü daha kurumsal, daha güvenilir ve daha saygın bir yapıya doğru ilerlemektedir. Bu sadece sektör için değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın haklarının korunması açısından da çok önemli bir adımdır.”