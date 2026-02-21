EİDS satılık konutlarda devrede: sahte ilan bitti, güven geldi

Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapısı aralandı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, yani EİDS, artık satılık konut ilanlarında da uygulanmaya başladı.

PİYASA DAHA GÜVENLİ, KONTROLLÜ VE ŞEFFAF HALE GELİYOR

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yeni sistemin getirdiklerini şöyle açıkladı:

“Bu sistemle birlikte emlak piyasasında uzun yıllardır konuşulan birçok sorun çözüme kavuşmaya başladı. Açıkça söylemek gerekirse, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

EİDS sistemi, gayrimenkul piyasasını daha güvenli, daha kontrollü ve daha şeffaf hale getirecek çok önemli bir adımdır. Daha önce kiralık konutlarda ve satılık işyerlerinde uygulanmaya başlanan bu sistem, kısa sürede etkisini göstermiştir. Sahte ilanların büyük ölçüde azaldığını, ilan sitelerinde ciddi bir temizlik yaşandığını ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçildiğini hep birlikte gördük. Aynı etkinin satılık konut ilanlarında da yaşanacağına inanıyorum.”

E-DEVLET YETKİLENDİRME: SÜREÇ SANDIĞINIZ KADAR ZOR DEĞİL

e-Devletten yetki vermek kolay mı?

Araç, e-Devlet üzerinden yetki vermenin de kolay olduğunu anlattı:

“Bazı meslektaşlarımız, özellikle yaşlı vatandaşların e-Devlet üzerinden yetki verme konusunda zorlanabileceğini ifade ediyor. Ancak sahada aktif çalışan bir gayrimenkul uzmanı olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu süreç sanıldığı kadar zor değil. Biz kendi müşterilerimizde hiçbir zorluk yaşamadık. Vatandaşlarımızın çocukları veya torunları bu işlemi kolaylıkla yapabiliyor. Önemli olan doğru yönlendirme ve doğru bilgilendirmedir.”