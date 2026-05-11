İŞVEREN EK DOĞUM İZNİ BAŞVURUSUNU REDDEDEBİLİR Mİ?

Ek doğum izni başvuruları geçen hafta pazartesi günü başladı. Bazı işverenlerin ek doğum izni başvurularına olumsuz cevap verdiklerine dair iddialar dile getiriliyor.

Doğum izni ile doğum sonrası yarım gün ücretsiz izin ve 6 aya kadar ücretsiz izin hakları İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenir. Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.

Söz konusu maddede doğum izni ve doğum sonrası diğer izinler emredici niteliktedir. İşverenin izni kullandırmama yetkisi bulunmamaktadır. Kanunun açık hükmüne rağmen işveren ek doğum izni başvurusunu reddederse işçi iş sözleşmesini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını almak suretiyle işten ayrılabilir. Ayrıca, böyle bir muamele ile karşılaşan işçi işveren hakkında manevi tazminat davası da açabilir.