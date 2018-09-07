YKS tercih sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Üniversiteye yerleşmiş öğrenciler okul kayıtlarını yaparken tercihlerinden herhangi bir üniversiteye yerleşememiş öğrenciler ise ek tercihlerin başlayacağı o tarihi bekliyor. Peki, ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite ek tercihleri nasıl yapılır?

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yaptı, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekirken üniversite kayıtları bugün son bulacak.

Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlara ek tercihler yapılacak. Fakat ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman ek tercih takvimi de belli olacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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