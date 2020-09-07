YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercihler nasıl yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından boş kontenjanlara yerleşmeyi bekleyen öğrenciler ek tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, YÖK'ten açıklama geldi mi?



EK TERCİHLER NE ZAMAN 2020

YKS ek tercihleri ile ilgili henüz yetkililerden açıklama yapılmadı.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.