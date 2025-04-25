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        Haberler Magazin Ekin Koç: Barış Manço filmi rafa kalktı - Magazin haberleri

        Ekin Koç: Barış Manço filmi rafa kalktı

        1999'da vefat eden Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak ve merhum sanatçıyı ise Ekin Koç canlandıracaktı. Ancak filmle ilgili bir gelişme yaşandı ve ertelendi. Ekin Koç konuyla ilgili açıklamada bulundu ve "Hiç şaşırmadım çok maliyetli bir projeydi. Mekân anlamında çok zorlayan Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı özellikle o risk alınacak risk değildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:24 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:31
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        "Barış Manço filmi rafa kalktı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Öldürdüğün Şeyler' adlı filmin galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleşti. Filmin başrol oyuncusu olan Ekin Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Ekin Koç
        Ekin Koç

        Ekin Koç, 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hissedilmesi ve galasının üzerine denk gelmesiyle ilgili olarak; "Çok karmaşık hisler içindeyim, iptal etmek istemedik hayat devam etmek zorunda. Neyse ki can kaybı yok. Pek çok arkadaşım katılamadı. Hâlâ taze olduğu için kendine gelemeyen insanlar var. Yine de kazasız, belasız buraya kadar geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

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        "BENİM DE İÇİMDE ÖLDÜRDÜĞÜM ŞEYLER OLDU"

        Ekin Koç, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Bazı şeyleri yıkmak gerekiyor yerine yeni şeyler koyabilmek için... İnsanın yeniden dönüp kendisine bakması yetebiliyor. O açıdan insanı zenginleştiren bir şey sevdim, bir hikâye sevdim. İyi bir deneyim oldu burada olmak mutluluk verici. Filmin adı gibi illaki benim de içimde öldürdüğüm şeyler olmuştur paylaşmak istemiyorum öldüler çünkü.

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        "BARIŞ MANÇO RAFA KALKTI"

        Öte yandan 1999'da vefat eden Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak ve merhum sanatçıyı ise Ekin Koç canlandıracaktı. Ancak filmle ilgili bir gelişme yaşandı. Ekin Koç, konuyla ilgili sorulara; "Hiç şaşırmadım çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 19660, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekân anlamında; Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınacak risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı. Ben yine de kötü düşünmüyorum rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda yeniden bir araya gelebiliriz neden olmasın?" yanıtını verdi.

        Ayrıca Maço ailesi ile hiçbir sorunun olmadığını söyleyen Ekin Koç; "Ben Manço'ların evinde çok vakit geçirdim sohbetlerimiz kahvaltılarımız oldu. Hikâyelerini dinlemek, ailedeki her bir birey bize yardımcı oldu o yüzden onlarla ilgili hiçbir durum yok" ifadelerini kullandı.

        Barış Manço
        Barış Manço
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        #Ekin Koç
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