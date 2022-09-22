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Ekin Koç: Hastaneye gidiyoruz

Bir süredir Ukraynalı model Irina Lunkova ile aşk yaşayan Ekin Koç, önceki gün sevgilisi ve annesi Şefika Koç ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu, kontrol amaçlı hastaneye gidiyoruz. Biraz acelemiz var kusura bakmayın daha sonra konuşuruz" dedi

Ekin Koç: Hastaneye gidiyoruz - Magazin haberleri
"Hastaneye gidiyoruz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ekin Koç, geçtiğimiz gün Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ve annesi Şefika Koç ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

Annesi ve sevgilisiyle birlikte bir mekanda oturan 30 yaşındaki oyuncu, aynı yerde karşılaştığı meslektaşı Nursel Köse ile sohbet ettikten sonra oradan ayrıldı.

"ANNEMİM UFAK BİR RAHATSIZLIĞI OLDU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu, kontrol amaçlı hastaneye gidiyoruz. Biraz acelemiz var kusura bakmayın daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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