Ekin Mert Daymaz: Esmer seviyorum ama sarışın denk geliyor!

"ÇOK YATTIM, ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Daymaz, "Arkadaşlarım ile oturup, sohbet ettik. Biliyorsunuz dijital platforma 13 bölümlük bir dizi yaptık. Tepkiler çok güzel. Seyrediliyor ki devam ediyor. Bunun harici 4 tane daha görüşmesi yapılan işler var. Hepsi de çok güzel fakat bir tanesi çok hoşuma gitti. Yazın bu iş, bir de benim tatil yapma hakkım doldu. Bundan sonra sadece çalışmak istiyorum. Çok yattım." diye konuştu.