Ekin Türkmen: Evlilik bana göre değil

"EVLİLİK BANA GÖRE DEĞİL"



Okan Can Yantır ile birlikteliği sorulan Ekin Türkmen, “İlişkimiz güzel bir şekilde devam ediyor” dedi. "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Ben evliliği düşünen birisi değilim. Bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. Eve ailesinden birisi gelse bile belli bir süreden sonra insan yalnızlık istiyor. Belli bir süreden sonra tahammül bile edemiyor insan." şeklinde sözlerini noktaladı.