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        Haberler Magazin Ekin Türkmen: Yaz boyu tatil yapacağım - Magazin haberleri

        Ekin Türkmen: Yaz boyu tatil yapacağım

        Bebek'te görüntülenen Ekin Türkmen, tatil planlarından bahsetti; "Yaz geldi. Bütün yazı ailemin yanında İzmir'de geçireceğim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:56
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        "Yaz boyu tatil yapacağım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ekin Türkmen, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkmen, "Adalar'dan geliyorum. Çok güzel bir dergi çekimi yatık" dedi.

        Bütün kış çalıştığını söyleyen Ekin Türkmen, yaz planlarından bahsedip, "Yaz geldi, bütün yazı ailemin yanında İzmir'de geçireceğim. Yazın hiçbir proje ile ilgilenmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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        #ekin türkmen
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