Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ekin Uzunlar, Volkan Konak'ı gözyaşlarıyla andı - Magazin haberleri

        Ekin Uzunlar, Volkan Konak'ı gözyaşlarıyla andı

        Ekin Uzunlar, memleketi Trabzon'da verdiği konserde Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'ı gözyaşlarıyla andı. Uzunlar, merhum şarkıcı için "Biz onun şarkıları ile büyüdük. Onun şarkılarını okumayan bir tane Karadenizli sanatçı yoktur. Bizim için çok değerli bir sanatçıydı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz onun şarkılarıyla büyüdük"
        ABONE OL

        Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen Ekin Uzunlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Volkan Konak'ı gözyaşlarıyla andı.

        Volkan Konak için "Şövalyem" diyen Uzunlar, onun şarkılarını söylerken duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, sahnede Konak'ın çerçeve içine alınmış bir fotoğrafını taşıdı.

        "VOLKAN KONAK'I ANLATMAYA KİTAPLAR YETMEZ"

        Konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, duygularını "Çok değerli sanatçımız Volkan Konak’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Volkan Konak’ı anlatmaya kitaplar yetmez. Biz onun şarkıları ile büyüdük. Volkan ağabey vefat etmeden önce de onun şarkılarını söylüyorduk. Bu akşam da söyledik. Onun şarkılarını okumayan bir tane Karadenizli sanatçı yoktur. Bizim için çok değerli bir sanatçıydı. Çok güzel anılarımız oldu. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Onu şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz" sözleriyle ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ekin Uzunlar
        #volkan konak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Tuzağa bu kez profesör düştü!
        Tuzağa bu kez profesör düştü!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"