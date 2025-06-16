Ekin Uzunlar: Volkan Konak ile birlikte ağlardık

Ekin Uzunlar, sözleri Timur Taşçı'ya müziği Halil Yılmaz'a ait olan 'Aldılar Hevesimi' adlı yeni şarkısını yayımladı. Klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi.

Ekin Uzunlar; "Yaza güzel bir giriş yaptık. Şarkımız çok beğenildi. Tam bir yaz şarkısı oldu, tam bir Ekin Uzunlar şarkısı diyebilirim" dedi.

Ekin Uzunlar

Bu yaz ilk kez 13 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek olan Uzunlar, klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

31 Mart'ta Kıbrıs'taki konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili konuşan Ekin Uzunlar, meslektaşı ile ağabey - kardeş ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Volkan Konak

"VOLKAN AĞABEY BENİMLE, ŞARKILARIYLA YAŞIYOR"

Konak'ın müzikal olarak açtığı yoldan ilerlediğini söyleyen Uzunlar, "Volkan Konak'ı her sahnemizde şarkılarıyla anıyoruz. Volkan ağabey benimle, şarkılarıyla yaşıyor. Biz toplanıp kemençe çalıp, şarkılar söyler, birlikte ağlardık. Biz Volkan Konak'ı türkülerle yaşatacağız. Sonra da öteki dünyada ağabeyimle buluşacağım" dedi.