Ekinezya; eski zamanlardan beri bilinen, papatyagiller familyasına ait, kökleri ve yaprakları tıbbi amaçlar için kullanılan şifalı bir bitkidir. Anavatanı Amerika olan bu yabani bitki, kurak arazilerde kolayca yetişebilir. Ekinezya bitkisi eskiden yerliler tarafından yılan sokmasına karşı kullanırdı; 1930’da Şarbon tedavisinde de kullanılmıştır. Modern tıbbın gelişmesine ciddi katkısı olan bu bitkinin en önemli özelliği soğuk algınlığına karşı koruma sağlamasıdır. Çayı çok popülerdir, ayrıca merhem, şurup ve bazı ilaçların içeriğinde kullanılmaktadır.

Ekinezyanın İçerdiği Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Ekinezya bitkisinde bakteri, mikrop, virüslere karşı oldukça etkili pek çok vitamin, mineral ve antioksidanlar olduğu bilinmektedir. Bunlar; bakır, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum, protein, yağ asitleri, A vitamini, B2, C vitamini ve E vitaminidir.

Ekinezyanın Faydaları Nelerdir?