Ekler pasta nasıl yapılır? Ev yapımı ve kolay ekler tarifi Siz de evde enfes bir tatlı hazırlamak ve sevdiklerinizi şımartmak istiyorsanız, kolay ekler pasta tarifimiz tam size göre! Ekler pasta, hafif kıyır kıyır hamuru ve dolgun kremasıyla herkesin favorisi olacak bir lezzet. İşte adım adım evde hazırlayabileceğiniz kolay ekler tarifi.

Habertürk Giriş: 28.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:19 facebook

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