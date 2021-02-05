Ekmek fırınında skandal görüntüler! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'de bir fırında ekmek yapan kişi, hamurun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyarak videolar çekip, sosyal medyada paylaşmaya başladı.

DHA'nın haberine göre bir kişi, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koydu. Ardından fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp aldığı dondurma çubuğunu yaladığı anlar da görüntülere yansıdı. Tepki çeken görüntüleri, çok sayıda kullanıcı kendi hesabından paylaştı.

'OYUNCAĞA ÇEVİRDİLER'

Bir kullanıcı, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi TikTok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz. Şahsa ait TikTok hesabında bu videodaki gıda güvenliği skandalının bir kez değil sürekli tekrarlandığı görülüyor. Şahıs yüz binlerce kişiye ulaşan videolarda pişmemiş ekmeklere hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünleri ilave ediyor" ifadelerine yer verildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

EKMEK KAZANI MÜHÜRLENDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde ekmek fırınında bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu ve hamura ilave ettiği dondurma çubuğunu yaladığı tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki işletmeye geldi. Fırının içerisindeki iki hamur kazanı ekipler tarafından mühürlenirken, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 18 bin lira para cezası, 30 gün ise üretimi durdurma cezası uygulandı. İşletmede, ekmek üretimi durduruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İlgili ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından bugün ilgili işletmeye kontrol ve denetime gidilmiştir. Yapılan kontrol ve denetim sonucunda, işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15 bin 203 lira, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 18 bin 383 lira idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.