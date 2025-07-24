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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

        İstanbul Şişli'de yaşayan ekonomi yazarı Nazlı Sarp, evinde ölü bulundu. Sarp'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 03:10 Güncelleme: 24.07.2025 - 03:13
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        Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu
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        Ekonomi yazarı Nazlı Sarp, Şişli'deki evinde ölü bulundu.

        Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak’ta ikamet eden Nazlı Sarp’tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. AA'nın haberine göre; adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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