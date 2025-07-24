Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu
İstanbul Şişli'de yaşayan ekonomi yazarı Nazlı Sarp, evinde ölü bulundu. Sarp'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek
Ekonomi yazarı Nazlı Sarp, Şişli'deki evinde ölü bulundu.
Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak’ta ikamet eden Nazlı Sarp’tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. AA'nın haberine göre; adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.