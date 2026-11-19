Türk deri ve kürk konfeksiyon sektörü, küresel pazarlarda yaşanan daralma ve yükselen üretim maliyetlerine karşı ihracat stratejisini yeniden şekillendiriyor. Geleneksel pazarlardaki kayıpları Avrupa ve ABD ile telafi etmeye çalışan sektör, yüksek adetli üretim yerine tasarım, kalite ve katma değerin öne çıktığı ürünlere ağırlık veriyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, sektörün mevcut durumunu ve 10-13 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek TDK Leather & Fur Fashion Show organizasyonuna ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

İHRACAT MİKTARI YÜZDE 1,3 GERİLEDİ

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Sektörün ihracat performansına ilişkin verileri paylaşan Sarıgül, 2025 yılının ocak-ekim döneminde 1305 ton olan deri ve kürk konfeksiyonu ihracatının, 2026'nın aynı döneminde 1289 tona gerilediğini söyledi.

Miktar bazında yüzde 1,3'lük düşüş yaşanmasına rağmen ihracat gelirinin 189,763 milyon dolardan 218,496 milyon dolara yükseldiğini belirten Sarıgül, kilogram başına ihracat değerinin de 145,41 dolardan 169,55 dolara çıktığını ifade etti.

Sarıgül, bu artışın arkasında katma değerli ürünlere yönelmenin yanı sıra yükselen maliyetlerin de bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Artık fiyat üzerinden rekabet edemiyoruz. Diğer ülkelerin üretemediği, daha özel ve butik ürünlere yönelmek zorundayız. Türkiye'nin deri konfeksiyonunda güçlü bir tasarım ve üretim kabiliyeti var. Ancak maliyetlerimiz o kadar yükseldi ki katma değerli üretim bile bu baskıyı karşılamakta zorlanıyor.”

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“RAKİPLERİMİZLE FİYAT FARKI YÜZDE 100'E KADAR ÇIKIYOR”

Üretim maliyetlerinin sektörün en önemli sorunu haline geldiğini belirten Sarıgül, döviz kuru, işçilik giderleri, yardımcı malzeme fiyatları ve finansman maliyetlerinin ihracatçıları zorladığını söyledi.

Geçmişte Türk ürünlerinin rakiplerine göre yüzde 10-20 daha pahalı olmasının kalite, hızlı teslimat ve küçük siparişlere cevap verebilme avantajıyla dengelenebildiğini anlatan Sarıgül, bugün bazı ürünlerde fiyat farkının yüzde 50-100 seviyelerine ulaştığını belirtti.

Sarıgül, “Bu farkları artık alıcılara kabul ettirmekte zorlanıyoruz. Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler yüksek adetli üretimde fiyat avantajına sahip. Biz ise daha özel ürünlerle pazarda kalmaya çalışıyoruz. Ancak sipariş adetleri düştükçe birim maliyetlerimiz daha da artıyor.” dedi.

Sektörün finansmana erişimde de güçlük yaşadığını dile getiren Sarıgül, yüksek kredi faizlerinin işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

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HEDEF DÜNYA PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 10'A ÇIKARMAK

Türk deri ve kürk konfeksiyonu sektörünün dünya pazarında yaklaşık yüzde 5,2 paya sahip olduğunu belirten Sarıgül, uygun rekabet koşullarının oluşması halinde bu oranın yüzde 8-10 seviyelerine çıkarılabileceğini söyledi.

Sarıgül, “Dünyada çok daha fazla pay alabilecek üretim gücümüz ve bilgi birikimimiz var. Ancak mevcut maliyet yapısıyla bunu gerçekleştirmek kolay değil. Öncelikle sahip olduğumuz pazar payını korumaya çalışıyoruz. Enflasyonun gerilemesi, maliyetlerin dengelenmesi ve finansmana erişimin kolaylaşması sektörümüz açısından büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

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ABD PAZARINDA BÜYÜME HIZLANDI

Rusya-Ukrayna savaşının geleneksel pazarlarda yarattığı kayıpları telafi etmek amacıyla ABD ve Avrupa'ya yöneldiklerini belirten Sarıgül, özellikle ABD pazarında son dönemde önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

ABD'ye ağırlıklı olarak deri ceket, kuzu kürkü ve özel tasarım ürünler ihraç ettiklerini anlatan Sarıgül, bu pazarda butik mağazalar üzerinden büyüdüklerini ifade etti.

Sarıgül, “Amerika bizim için önemli bir büyüme alanı. Firmalarımızın birçoğu koleksiyonlarını bu pazarın beklentilerine göre hazırlıyor. Rusya ve çevre pazarlarda yaşadığımız kayıpları Avrupa ve Amerika ile telafi etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu pazarlara ağırlık vereceğiz.” dedi.

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ANTALYA'DA 14 ÜLKEDEN ALICILAR AĞIRLANACAK

TDKD'nin sektörün ihracat bağlantılarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği TDK Leather & Fur Fashion Show, aralık ayında Antalya'da gerçekleştirilecek.

10-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona Türkiye'den 52 firmanın katılması bekleniyor. Firmalar, hazırladıkları yeni deri ve kürk koleksiyonlarını 14 ülkeden gelecek alıcılara sunacak.

Yerli ve yabancı toplam yaklaşık 800 kişinin katılımının öngörüldüğü etkinlik, doğrudan satın almacılarla üreticileri buluşturan yapısıyla öne çıkıyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen organizasyonda 20'den fazla ülkeden alıcı ağırlandığını hatırlatan Sarıgül, aralık etkinliğinin yılbaşı tatili nedeniyle daha çok eski Sovyetler Birliği coğrafyasındaki ülkelerden gelen alıcılara hitap ettiğini belirtti.

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“FİRMALAR MÜŞTERİLERİNİ ORTAK BİR PLATFORMDA BULUŞTURUYOR”

Antalya'daki organizasyonun geleneksel fuarlardan farklı bir yapıya sahip olduğunu anlatan Sarıgül, etkinliğin doğrudan sipariş almaya odaklandığını vurguladı.

Sarıgül, “Firmalarımız kendi müşterilerini ve potansiyel alıcılarını organizasyona davet ediyor. Gelen alıcılar yalnızca davet eden firmanın değil, bütün katılımcıların koleksiyonlarını inceleyebiliyor. Beğendikleri ürünler için doğrudan sipariş verebiliyorlar. Bu model, sektörümüzün iş birliği kültürünü de ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

DERİ KONFEKSİYONUNUN MERKEZİ ZEYTİNBURNU OLMAYA DEVAM EDİYOR

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Tekstil ve hazır giyim sektöründe üretimin bir bölümünün Mısır ve Fas gibi ülkelere kaymasına rağmen deri konfeksiyonunda benzer bir eğilim yaşanmadığını belirten Sarıgül, sektörün el işçiliğine ve uzmanlığa dayalı yapısına dikkat çekti.

Sarıgül, “Bizim üretimimiz büyük ölçüde ustalığa dayanıyor. Çok küçük adetlerden büyük siparişlere kadar farklı taleplere cevap verebiliyoruz. Bu üretim kabiliyetini başka ülkelere taşımak kolay değil. Bu nedenle sektörümüzün merkezi hâlâ Zeytinburnu.” dedi.

Bununla birlikte kentsel dönüşüm ve üretim alanlarının yetersizliği nedeniyle bazı firmaların Güneşli ve Yenibosna gibi bölgelere taşınmaya başladığını belirten Sarıgül, Zeytinburnu'nun sektör açısından önemini koruduğunu söyledi.

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“DERİNİN EN KÜÇÜK PARÇASINI BİLE DEĞERLENDİRİYORUZ”

Deri konfeksiyonunun kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli bir üretim modeli sunduğunu belirten Sarıgül, sektörün et üretimi sonucunda ortaya çıkan hayvan derilerini katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü ifade etti.

Üretim sırasında ortaya çıkan küçük deri parçalarının da farklı ürünlerde kullanıldığını anlatan Sarıgül, “Bizim sektörümüzde derinin en küçük parçası bile değerlendiriliyor. Büyük parçalar konfeksiyon ürünlerine dönüşürken kalan malzemeler farklı aksesuarlarda kullanılabiliyor. Bu yönüyle kaynakların verimli kullanıldığı bir üretim yapısına sahibiz.” diye konuştu.