17 İlde 58 kuruma hibe desteği: İstanbul ve Ankara ilk sırada

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Türkiye Temsilciliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülüyor.

Program ile yerel iş ekosistemine uygun ortak kullanım merkezleri kurulması, mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesini amaçlanıyor.

Girişimciler ve potansiyel girişimcilerin ihtiyaç duydukları hizmetlere erişebilecekleri ortak kullanım tesislerinin kurulmasını ve geliştirilmesi de programın amaçları arasında yer alıyor.

ENHANCER PRO Projesi kapsamında uygulanacak hibe programlarının ilki olan Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı 16 Ocak 2026'da ilan edilmiş ve program kapsamında açılan teklif çağrısının başvuruları 3 Nisan 2026 itibarıyla sona ermişti.

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Söz konusu programın değerlendirme sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, 17 ilde 58 kuruma yaklaşık 604 milyon lira hibe sağlanması öngörülüyor.

EN YÜKSEK HİBE İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ PROJELERE

Programda, İstanbul'daki projelere 1,562 milyon avro, Ankara'dakilere 1,326 milyon Euro Gaziantep'tekilere 996,8 bin Euro, Mersin'dekilere 932,1 bin Euro, Kahramanmaraş'takilere 727,1 bin Euro, Bursa'dakilere 771,9 bin Euro, Adana'dakilere 574,2 bin Euro, Hatay'dakilere 558,2 bin Euro, Kayseri'dekilere 557,2 bin Euro, Elazığ'dakilere 540 bin Euro, Şanlıurfa'dakilere 519,5 bin Euro, Konya'dakilere 378,9 bin Euro, Kocaeli'dekilere 377,6 bin Euro, İzmir'dekilere 367,9 bin Euro, Malatya'dakilere 314,5 bin Euro, Osmaniye'dekilere 193,6 bin Euro, Adıyaman'dakilere 178,6 bin Euro hibe verilecek.

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ENHANCER PRO Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında ise teknolojiden akademiye, yerel yönetimlerden meslek kuruluşlarına ve OSB'lere kadar farklı alanlardaki projelere destek sağlanacak.

Başvuru sahibi kurumların faaliyet alanlarına bakıldığında, teknoloji ve akademi alanında 20 proje için teknoparklara, TEKMER'lere, teknoloji transfer ofislerine ve üniversitelere 3 milyon 767 bin Euro, yerel yönetimlere yönelik 16 proje için belediyelere ve büyükşehir belediyelerine 3 milyon 12 bin Euro, meslek kuruluşlarına 16 proje için odalara, ticaret borsalarına ve esnaf birliklerine 2 milyon 987 bin Euro, OSB'lere 5 proje için ortak üretim ve hizmet altyapıları oluşturulması amacıyla 954 bin 95 Euro, lisanslı depoculuk alanında ise bir proje için tarımsal ürünlere yönelik ortak hizmet altyapısı oluşturulması amacıyla 155 bin Euro destek verilecek.

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Hibe sözleşmelerinin Aralık 2026'da imzalanması ve projelerin uygulamaya alınması planlanıyor.

PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ 70 MİLYON EURO

AB finansmanıyla yürütülen ENHANCER PRO Projesi, Aralık 2024-Aralık 2028 dönemini kapsıyor. Toplam 70 milyon avro bütçeli proje ile Türkiye'de girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin büyümelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki kişilerin ekonomik hayata katılımını artırmayı da hedefliyor.